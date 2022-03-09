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Экономика

Песков прокомментировал сведения о дефиците сырья в России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя жалобы некоторых российских производителей на дефицит сырья и прекращение поставок, заверил, что правительство стремится наладить ситуацию и принимает все необходимые меры.

«Принимают они не какие-то меры, а меры весьма системные, серьезные, соответствующие экстраординарным условиям недружественным, которые нам были вменены недружественными действиями, хорошо продуманные. Безусловно, какое-то первое время существуют эмоциональные разрывы в продуктовых цепочках и так далее, но как раз принимаемые меры именно и рассчитаны на то, чтобы это упорядочить, наладить и, опять же, обеспечить на должном уровне функционирование нашей экономики в нынешних условиях», — сказал он журналистам на брифинге.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, за какое время необходимый «баланс» может быть достигнут. Пресс-секретарь подчеркнул, что на это может влиять множество факторов.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщил, что российские производители лекарств наблюдают дефицит сырья и компонентов, поскольку контрагенты фактически прекратили поставки в страну. Также газета узнала об опасениях ритейлеров относительно сбоев с поставками детских смесей. 

Вчера «Ведомости» сообщили, что российский бизнес может столкнуться с дефицитом чековой ленты, без которой компаниям будет тяжело отпускать товары. Причинами этого собеседники издания назвали прекращение поставок сырья, рост курсов валют и нарушение логистической цепочки из-за санкций в отношении России. 

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория осудили действия России. Они ввели в отношении страны санкции, в разной степени затрагивающие экономическую, финансовую и торговую сферы.

Ранее по теме: Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой ленты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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