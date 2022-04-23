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Экономика

Российских нефтяников обязали увеличить продажи топлива на бирже

Ведомости

Правительство России обязало нефтяников увеличить процент топлива, продаваемого на биржевых торгах для поддержания стабильности на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Нефтяники будут обязаны увеличить минимальный процент продажи автомобильного бензина на бирже с 11 до 12% от общего объема производства. Для дизеля этот показатель вырастет с 7,5 до 8,5%.

Мера позволит независимым автозаправочным станциям покупать топливо по рыночным ценам, пояснили в правительстве. 

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«Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок», — говорится в сообщении.

Постановление также позволит повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях, добавили в пресс-службе. Документ вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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