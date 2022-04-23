Российских нефтяников обязали увеличить продажи топлива на бирже
Правительство России обязало нефтяников увеличить процент топлива, продаваемого на биржевых торгах для поддержания стабильности на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Нефтяники будут обязаны увеличить минимальный процент продажи автомобильного бензина на бирже с 11 до 12% от общего объема производства. Для дизеля этот показатель вырастет с 7,5 до 8,5%.
Мера позволит независимым автозаправочным станциям покупать топливо по рыночным ценам, пояснили в правительстве.
«Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок», — говорится в сообщении.
Постановление также позволит повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях, добавили в пресс-службе. Документ вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.