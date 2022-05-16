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Экономика

В Госдуме предложили ввести мораторий на экопроверки добывающих компаний

Ведомости

В Госдуме предложили ввести временный мораторий на экологические проверки нефте- и рудодобывающих компаний для поддержки отрасли на фоне санкций. На два года предлагается приостановить исполнение обязательств лицензий на разработку месторождений, а также на три года — проверки горнорудных предприятий, если они не связаны с рисками для здоровья и жизни граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект парламентского комитета по энергетике.

По данным газеты, такие рекомендации планируется направить в правительство, а в Минэнерго уже «концептуально» поддержали инициативу. Однако в Минприроды сочли такие меры избыточными. Без анализа внешних факторов это может привести к повсеместному уходу от ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение условий лицензий на пользование недрами, считают в ведомстве.

Минприроды, в свою очередь, предложило приостановление лицензии до двух лет по заявке пользователя недр, увеличило срок устранения нарушений лицензионных условий на один год, дало возможность продлить на два года сроки выполнения работ по лицензиям и по проектной документации в рамках стимулирующих мер для добывающих компаний. Экологи предостерегают о рисках излишних поблажек для сырьевого бизнеса, которые могут отразиться на окружающей среде.

Ранее, в марте, правительство уже ввело мораторий на плановые проверки предприятий в течение 2022 г., включая государственный геологический контроль, по которому проверяются обязательства лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных