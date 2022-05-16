В Госдуме предложили ввести мораторий на экопроверки добывающих компаний

В Госдуме предложили ввести временный мораторий на экологические проверки нефте- и рудодобывающих компаний для поддержки отрасли на фоне санкций. На два года предлагается приостановить исполнение обязательств лицензий на разработку месторождений, а также на три года — проверки горнорудных предприятий, если они не связаны с рисками для здоровья и жизни граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект парламентского комитета по энергетике.