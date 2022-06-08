Курс доллара на Мосбирже упал до 60 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже днем 8 июня опустился ниже 60 руб. до 59,68 (-1,36%) на 14.30 мск. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Евро на 14.33 мск торговался на отметке в 63,46 руб. (-2,13%). Индекс РТС поднялся до 1221,58 (на 3,48%), Мосбиржи — до 2320,03 (+1,24%). Цена августовского фьючерса нефти марки Bernt на лондонской бирже ICE на 14.40 мск — $121,65.
Курс рубля начал укрепляться благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях. 10 марта курсы доллара и евро достигли максимальных значений на Мосбирже – 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.
В середине мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 г. Однако иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным из-за введенных ЦБ ограничений. Помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.