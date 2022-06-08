Курс доллара на Мосбирже упал до 60 рублей

В середине мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 г. Однако иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным из-за введенных ЦБ ограничений. Помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.