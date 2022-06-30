Эксперты оценили курс рубля при последствиях нефтяного эмбарго ЕС

Аналитики считают, что глобальные цены на нефть будут оставаться на высоком уровне в 2022 г. и немного снизятся в 2023 г. на фоне роста рецессионных рисков. Консенсус-прогноз рынка нефти составляет $110 за барр. в 2022 г. и $100 в 2023 г. В то же время российская нефть марки Urals с апреля торгуется с дисконтом $25–35 за барр., что, по мнению авторов исследования, вряд ли изменится, поэтому российская нефть будет стоить от $80 и $70 за барр. в 2022 и 2023 гг.