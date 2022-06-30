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Эксперты оценили курс рубля при последствиях нефтяного эмбарго ЕС

Ведомости

Курс рубля в 2023 г. составит 83 руб. за доллар при переориентации половины выпадающего нефтяного экспорта для Европы. В этом случае нефть марки Brent будет стоить $100 за баррель, а Urals — $70, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ренессанс Капитала».

По мнению экспертов, на понижение курса рубля в среднесрочной перспективе в минус будет работать введенное в начале июня эмбарго ЕС на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, которые затронут половину их экспорта, а в целом санкции коснутся 30% российского экспорта.

Аналитики считают, что глобальные цены на нефть будут оставаться на высоком уровне в 2022 г. и немного снизятся в 2023 г. на фоне роста рецессионных рисков. Консенсус-прогноз рынка нефти составляет $110 за барр. в 2022 г. и $100 в 2023 г. В то же время российская нефть марки Urals с апреля торгуется с дисконтом $25–35 за барр., что, по мнению авторов исследования, вряд ли изменится, поэтому российская нефть будет стоить от $80 и $70 за барр. в 2022 и 2023 гг.

Накануне, 29 июня, курс доллара на торгах Мосбиржи опустился ниже 51 руб. Этот показатель стал минимальным с мая 2015 г. Евро на Мосбирже также снизился до 52,74 руб. В ходе утренних торгов валюта опускалась до 52,7 руб.

В тот же день, министр финансов России Антон Силуанов сообщил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. Такая мера связана с тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета, отметил он. На ослабление курса рубля, по его мнению, могут быть направлены сверхдоходы от экспорта нефти и газа.

В то же время председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в тот же день, что попытки возвращения курса рубля на прежний уровень сделают его искусственным и приведут к девальвации. Набиуллина добавила, что в России может снизиться ключевая ставка, но на это уйдет 2-2,5 года. Решение о снижении ставки будет принято по мере снижения уровня инфляции.

Ранее по теме: Поможет ли возобновление покупок валюты на сверхдоходы бюджета ослабить курс рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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