Эксперты оценили курс рубля при последствиях нефтяного эмбарго ЕС
По мнению экспертов, на понижение курса рубля в среднесрочной перспективе в минус будет работать введенное в начале июня эмбарго ЕС на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, которые затронут половину их экспорта, а в целом санкции коснутся 30% российского экспорта.
Аналитики считают, что глобальные цены на нефть будут оставаться на высоком уровне в 2022 г. и немного снизятся в 2023 г. на фоне роста рецессионных рисков. Консенсус-прогноз рынка нефти составляет $110 за барр. в 2022 г. и $100 в 2023 г. В то же время российская нефть марки Urals с апреля торгуется с дисконтом $25–35 за барр., что, по мнению авторов исследования, вряд ли изменится, поэтому российская нефть будет стоить от $80 и $70 за барр. в 2022 и 2023 гг.
Накануне, 29 июня, курс доллара на торгах Мосбиржи опустился ниже 51 руб. Этот показатель стал минимальным с мая 2015 г. Евро на Мосбирже также снизился до 52,74 руб. В ходе утренних торгов валюта опускалась до 52,7 руб.
В тот же день, министр финансов России Антон Силуанов сообщил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. Такая мера связана с тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета, отметил он. На ослабление курса рубля, по его мнению, могут быть направлены сверхдоходы от экспорта нефти и газа.
В то же время председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в тот же день, что попытки возвращения курса рубля на прежний уровень сделают его искусственным и приведут к девальвации. Набиуллина добавила, что в России может снизиться ключевая ставка, но на это уйдет 2-2,5 года. Решение о снижении ставки будет принято по мере снижения уровня инфляции.