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Экономика

Министерства попросили Минфин увеличить расходы бюджета на 5 трлн рублей в год

Ведомости

В правительство России поступили заявки от министерств и ведомств об увеличении расходов федерального бюджета на 2023-2025 гг. Речь идет о дополнительном финансировании примерно на 5 трлн руб. ежегодно. Об этом сообщается на сайте Минфина. 

9 августа рабочая группа Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам рассмотрела предложения министерств. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что формирование проекта федерального бюджета на ближайшие три года идет «в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей».

Он уточнил, что обеспечение бюджетных потребностей предполагает мобилизацию доходных источников, а также использование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России. Такие меры кабмин намерен принять для «скорейшей адаптации экономики». 

Вместе с тем, подчеркнул министр, плановый период сопровождается высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. Силуанов добавил, что проект федерального бюджета нужно сформировать так, чтобы «не нарушить макроэкономическую устойчивость» и при этом «обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере».

В 2021 г. запрос на дополнительное финансирование от министерств и ведомств на 2022-2024 гг. составлял 3 трлн руб. ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных