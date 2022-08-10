Министерства попросили Минфин увеличить расходы бюджета на 5 трлн рублей в год

Вместе с тем, подчеркнул министр, плановый период сопровождается высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. Силуанов добавил, что проект федерального бюджета нужно сформировать так, чтобы «не нарушить макроэкономическую устойчивость» и при этом «обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере».