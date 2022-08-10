Министерства попросили Минфин увеличить расходы бюджета на 5 трлн рублей в год
В правительство России поступили заявки от министерств и ведомств об увеличении расходов федерального бюджета на 2023-2025 гг. Речь идет о дополнительном финансировании примерно на 5 трлн руб. ежегодно. Об этом сообщается на сайте Минфина.
9 августа рабочая группа Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам рассмотрела предложения министерств. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что формирование проекта федерального бюджета на ближайшие три года идет «в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей».
Он уточнил, что обеспечение бюджетных потребностей предполагает мобилизацию доходных источников, а также использование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России. Такие меры кабмин намерен принять для «скорейшей адаптации экономики».
Вместе с тем, подчеркнул министр, плановый период сопровождается высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. Силуанов добавил, что проект федерального бюджета нужно сформировать так, чтобы «не нарушить макроэкономическую устойчивость» и при этом «обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере».
В 2021 г. запрос на дополнительное финансирование от министерств и ведомств на 2022-2024 гг. составлял 3 трлн руб. ежегодно.
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