ЕС разрешил Литве транзит угля в Калининград с ограничениями

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились. В частности, согласно разъяснениям Еврокомиссии, объем транзитного груза рассчитывается с опорой на среднее количество грузов, перевезенных по железным дорогам в период с 2019 по 2021 г. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, регион уже исчерпал установленные ЕС лимиты на железнодорожный транзит из-за того, что Еврокомиссия н стала учитывать объем грузов, который был перевезен автотранспортом.