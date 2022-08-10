ЕС разрешил Литве транзит угля в Калининград с ограничениями
Литва получила разрешение на железнодорожный транзит угля и других видов твердого топлива из основной части России в Калининград, несмотря на вступившее в силу в рамках пятого пакета санкций эмбарго на российский уголь, об этом сообщает агентство BNS. Уточняется, что объем перевозок будет значительно сокращен.
Запрет на закупку российского угля и другого твердого топлива вступил в силу сегодня, однако для Литвы были предусмотрены ограничения, которые позволяют ей транзитом по железной дороге отправлять в Калининград подсанкционную продукцию. При этом перевозить ее на автомобиле по-прежнему запрещено.
В середине июня из-за санкций ЕС Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из других регионов России и перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейская комиссия и Литва обязаны решить проблему с блокадой Калининграда, иначе в отношении республики будут приняты жесткие меры. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились. В частности, согласно разъяснениям Еврокомиссии, объем транзитного груза рассчитывается с опорой на среднее количество грузов, перевезенных по железным дорогам в период с 2019 по 2021 г. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, регион уже исчерпал установленные ЕС лимиты на железнодорожный транзит из-за того, что Еврокомиссия н стала учитывать объем грузов, который был перевезен автотранспортом.
Пятый пакет санкций в отношении России был согласован в середине апреля. Согласно ему, все текущие контракты на импорт российского угля должны быть расторгнуты в середине августа, а до тех пор они продолжают действовать. По данным «Литовских железных дорог», с января по май в Калининград из других регионов России через железные дороги Литвы было перевезено более 1 млн тонн угля.
10 августа запрет на импорт российского угля вступит в силу также в Великобритании. В общей сложности эта страна в 2021 г. закупила уголь и угольную продукцию из России на сумму в $267 млн.
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