Индия увеличила долю азиатской валюты при оплате российского угля
Индия сократила долю доллара США в сделках по закупке российских энергоносителей, чтобы избежать американских санкций из-за торговли с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные. Уточняется, что в июне индийские энергетические компании оплатили валютами, отличными от доллара, около 742 000 т угля из России.
По информации издания, на юань в июне пришелся 31% недолларовых платежей, на гонконгский доллар — 28%, на евро — меньше 25%, а на дирхам ОАЭ — около 16%. Предполагается, что в будущем отказ от доллара будет усиливаться, чтобы нивелировать риск санкций.
С начала специальной военной операции на территории Украины Индия стала наращивать закупки российских энергоносителей. По данным Reuters, в июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию, его импорт вырос на 20% по сравнению с прошлым месяцем и достиг 2,06 млн т.
Это связано с тем, что в условиях западных санкций и сокращения поставок энергоносителей в ЕС и Великобританию Россия выставила нефть и уголь на продажу со скидками — по ценам ниже тех, которые предлагают другие страны-экспортеры. В частности, в мае Россия обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Индию.
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