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Экономика

Индия увеличила долю азиатской валюты при оплате российского угля

Ведомости

Индия сократила долю доллара США в сделках по закупке российских энергоносителей, чтобы избежать американских санкций из-за торговли с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные. Уточняется, что в июне индийские энергетические компании оплатили валютами, отличными от доллара, около 742 000 т угля из России.

По информации издания, на юань в июне пришелся 31% недолларовых платежей, на гонконгский доллар — 28%, на евро — меньше 25%, а на дирхам ОАЭ — около 16%. Предполагается, что в будущем отказ от доллара будет усиливаться, чтобы нивелировать риск санкций.

С начала специальной военной операции на территории Украины Индия стала наращивать закупки российских энергоносителей. По данным Reuters, в июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля в Индию, его импорт вырос на 20% по сравнению с прошлым месяцем и достиг 2,06 млн т.

Это связано с тем, что в условиях западных санкций и сокращения поставок энергоносителей в ЕС и Великобританию Россия выставила нефть и уголь на продажу со скидками — по ценам ниже тех, которые предлагают другие страны-экспортеры. В частности, в мае Россия обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Индию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных