Индия увеличила долю азиатской валюты при оплате российского угля

Это связано с тем, что в условиях западных санкций и сокращения поставок энергоносителей в ЕС и Великобританию Россия выставила нефть и уголь на продажу со скидками — по ценам ниже тех, которые предлагают другие страны-экспортеры. В частности, в мае Россия обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Индию.