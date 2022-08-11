Минцифры предложило снизить ставку по ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%
Минцифры России подготовило постановление правительства, согласно которому ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов может быть понижена с 5% до 3%, также может быть сокращен порог зарплаты для получения льготного кредита. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов документ.
«Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Минимальная зарплата, необходимая для получения кредита, также может быть снижена – со 150 000 до 120 000 руб. для городов-миллионников за исключением Москвы, со 100 000 до 70 000 руб. в других городах и муниципальных образованиях. Для Москвы порог останется прежним – 150 000 руб. В случае принятия постановления порог будет рассчитываться исходя из зарплаты по основному месту работы и работы по совместительству, если второе место также является аккредитованной IT-компанией.
Согласно постановлению правительства № 805 от 30 апреля 2022 г. получить льготный ипотечный кредит могут сотрудники в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. По данным на 5 августа, в реестр входят почти 30 000 организаций, среди которых «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и др. 1 августа Минцифры исключило из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в сфере IT не является основной. В их числе оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», «Открытие», Газпромбанк, МКБ и ряд других крупных банков. Из реестра также убрали Банк России, Национальную систему платежных карт, Московскую биржу и Национальный расчетный депозитарий. К моменту подачи заявки на ипотеку IT-компания, где работает заемщик, должна пользоваться налоговыми льготами и/или пониженными страховыми тарифами не менее одного отчетного периода, т. е. не менее квартала.
На данный момент льготная ставка ипотеки для IT-специалистов составляет 5% годовых (при поддержке региона она может быть снижена до 2%), а максимальная сумма кредита – 18 млн руб. для городов-миллионников и 9 млн руб. для остальных городов.