Минцифры предложило снизить ставку по ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%

Согласно постановлению правительства № 805 от 30 апреля 2022 г. получить льготный ипотечный кредит могут сотрудники в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. По данным на 5 августа, в реестр входят почти 30 000 организаций, среди которых «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и др. 1 августа Минцифры исключило из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в сфере IT не является основной. В их числе оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», «Открытие», Газпромбанк, МКБ и ряд других крупных банков. Из реестра также убрали Банк России, Национальную систему платежных карт, Московскую биржу и Национальный расчетный депозитарий. К моменту подачи заявки на ипотеку IT-компания, где работает заемщик, должна пользоваться налоговыми льготами и/или пониженными страховыми тарифами не менее одного отчетного периода, т. е. не менее квартала.