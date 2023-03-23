Мишустин обозначил задачи для достижения финансового суверенитета
Достижение финансового суверенитета является важнейшей задачей на 2023 г.: для этого нужно расширить набор инструментов для привлечения «длинных» денег в экономику, повысить привлекательность инвестиций и обеспечить финансирование быстрорастущих технологических компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.
Говоря о шести ключевых задачах на текущий год, которые были поставлены президентом в декабре, Мишустин напомнил, что одной из них является достижение финансового суверенитета России.
«Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор. Расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику. Планируется увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Для повышения привлекательности новых механизмов появится единый налоговый вычет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство. Также будем стимулировать рост привлечения финансирования быстрорастущими технологическими компаниями», – сказал он.
7 марта президент России Владимир Путин прокомментировал введенные Западом санкции против России пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», назвав их шагом на пути к повышению экономического и финансового суверенитета страны. Президент подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, возникшие сложности удалось преодолеть во многом благодаря профессиональным действиям ЦБ, банковского сообщества и правительства.
В середине месяца в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ Путин заявил, что экономический суверенитет России кратно вырос в 2022 г., что стало важнейшим итогом прошлого года. Президент также заявил, что проблемы, вызванные санкциями в прошлом году, пошли российской экономике только на пользу, и процитировал немецкого философа Фридриха Ницше: «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Он отметил, что Россия стала более самостоятельной в сфере экономики и финансов.