Мишустин обозначил задачи для достижения финансового суверенитета

В середине месяца в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ Путин заявил, что экономический суверенитет России кратно вырос в 2022 г., что стало важнейшим итогом прошлого года. Президент также заявил, что проблемы, вызванные санкциями в прошлом году, пошли российской экономике только на пользу, и процитировал немецкого философа Фридриха Ницше: «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Он отметил, что Россия стала более самостоятельной в сфере экономики и финансов.