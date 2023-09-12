Путин: доходы россиян остаются довольно скромными

Кроме того, во II квартале 2023 г. доля малоимущих россиян сократилась на 1,3 п. п. или на 1,9 млн граждан по сравнению с тем же периодом в 2022 г. – до 15,7 млн человек, или 10,8% жителей страны. За первые шесть месяцев 2023 г. число россиян с доходами ниже границы бедности сократилось на 1,6 млн человек по сравнению с первым полугодием 2022 г. – до 17,3 млн человек.