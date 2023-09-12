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Экономика

Путин: доходы россиян остаются довольно скромными

Ведомости

Доходы россиян растут, но все равно остаются довольно скромными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», – сказал глава государства (цитата по ТАСС). 

В связи с этим, продолжил Путин, нельзя «повесить на людей» обязанность страховать жилье. Он отметил, не может «с сегодня на завтра приказать людям платить», поскольку граждане понесут дополнительные расходы. При этом Путин добавил, что постепенно нужно идти к обязательной страховке жилья.

По данным Росстата, денежные доходы населения во II квартале 2023 г. составили 21 трлн руб., увеличившись по сравнению апрелем-июнем 2022 г. на 7,8%. Рост реальных денежных доходов за этот период составил 5%. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого они увеличились на 3,9%. 

Кроме того, во II квартале 2023 г. доля малоимущих россиян сократилась на 1,3 п. п. или на 1,9 млн граждан по сравнению с тем же периодом в 2022 г. – до 15,7 млн человек, или 10,8% жителей страны. За первые шесть месяцев 2023 г. число россиян с доходами ниже границы бедности сократилось на 1,6 млн человек по сравнению с первым полугодием 2022 г. – до 17,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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