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Экономика

Хуснуллин: следующий участок трассы М-12 «Восток» откроют в ноябре

Ведомости

Следующий участок федеральной трассы М-12 «Восток», который проходит по территории Чувашии, планируют открыть в ноябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

«Мы его откроем в ноябре, начнем раскатывать, а уже 20 декабря всю трассу целиком запустим <…> Это где-то порядка 150 км еще дополнительно», – приводит агентство слова Хуснуллина.

Вице-премьер также добавил, что на расширение и увеличение пропускной способности транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока понадобится около 500 млрд руб.

Ранее по теме: Как Путин открывал новый участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

8 сентября президент России Владимир Путин запустил движение на четвертом участке М-12. Таким образом автомагистраль продлилась от Москвы до Арзамаса. Стоимость проезда по этому участку составит около 2800 руб. для легковых автомобилей и около 6000 руб. – для грузовиков. Общая протяженность трассы – 415,58 км.

До конца 2024 г. М-12 должна связать столицу с Казанью и Екатеринбургом. Время в пути между этими городами сократится почти вдвое. В перспективе трассу планируют довести до Владивостока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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