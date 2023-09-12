Хуснуллин: следующий участок трассы М-12 «Восток» откроют в ноябре
Следующий участок федеральной трассы М-12 «Восток», который проходит по территории Чувашии, планируют открыть в ноябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.
«Мы его откроем в ноябре, начнем раскатывать, а уже 20 декабря всю трассу целиком запустим <…> Это где-то порядка 150 км еще дополнительно», – приводит агентство слова Хуснуллина.
Вице-премьер также добавил, что на расширение и увеличение пропускной способности транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока понадобится около 500 млрд руб.
8 сентября президент России Владимир Путин запустил движение на четвертом участке М-12. Таким образом автомагистраль продлилась от Москвы до Арзамаса. Стоимость проезда по этому участку составит около 2800 руб. для легковых автомобилей и около 6000 руб. – для грузовиков. Общая протяженность трассы – 415,58 км.
До конца 2024 г. М-12 должна связать столицу с Казанью и Екатеринбургом. Время в пути между этими городами сократится почти вдвое. В перспективе трассу планируют довести до Владивостока.