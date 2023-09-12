Минэнерго: ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась

9 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что на некоторых городских заправках возникли перебои с дизельным топливом. Нехватка связана с логистическими проблемами. При этом он уточнил, что бензовозы с топливом уже находятся в Керчи и в течение дня дизель должен появиться на заправках.