Минэнерго: ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась
Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, несмотря на объективные сложности с доставкой грузов. Об этом сообщили в Минэнерго России.
Сейчас полуостров обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженным углеводородным газом (СУГ) – на 12 суток, дизельным топливом – на пять суток.
«Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования», – добавили в министерстве.
9 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что на некоторых городских заправках возникли перебои с дизельным топливом. Нехватка связана с логистическими проблемами. При этом он уточнил, что бензовозы с топливом уже находятся в Керчи и в течение дня дизель должен появиться на заправках.
22 августа стало известно о росте случаев нехватки топлива на АЗС в разных регионах России, в том числе в Крыму. В ответ на это в минэнерго республики заявили, что полуостров обеспечен горюче-смазочными материалами и нехватки топлива на АЗС не фиксируются.