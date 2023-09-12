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Экономика

Минэнерго: ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась

Ведомости

Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, несмотря на объективные сложности с доставкой грузов. Об этом сообщили в Минэнерго России.

Сейчас полуостров обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженным углеводородным газом (СУГ) – на 12 суток, дизельным топливом – на пять суток.

«Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования», – добавили в министерстве.

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9 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что на некоторых городских заправках возникли перебои с дизельным топливом. Нехватка связана с логистическими проблемами. При этом он уточнил, что бензовозы с топливом уже находятся в Керчи и в течение дня дизель должен появиться на заправках.

22 августа стало известно о росте случаев нехватки топлива на АЗС в разных регионах России, в том числе в Крыму. В ответ на это в минэнерго республики заявили, что полуостров обеспечен горюче-смазочными материалами и нехватки топлива на АЗС не фиксируются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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