Газета
Общество

Власти Крыма сообщили об отсутствии дефицита топлива

Ведомости

В Крыму опровергли сообщения о дефиците топлива на полуострове и введении талонов на бензин. О недостоверности этой информации сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в Крыму ведется постоянный мониторинг доставки и наличия ГСМ, за последние сутки в республику доставили 60 вагонов бензина, который сегодня распределят автозаправочным станциям.

«Начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам. Доставка топлива в Республику Крым осуществляется на постоянной основе», – подчеркнул он.

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Советник главы Крыма Сергей Крючков также заявил об отсутствии проблем с ГСМ. «Крым обеспечен всеми видами. Все сообщения в социальных сетях о введение талонов – украинские вбросы и фейки», – написал Крючков в своем Telegram-канале.

19 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, комментируя сообщения об отказах АЗС заправлять автомобили, написал, что есть небольшие задержки с поставкой бензина АИ-92, но дефицита топлива в городе нет. Он также заверил, что власти будут следить за ценами на топливо.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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