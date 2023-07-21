Власти Крыма сообщили об отсутствии дефицита топлива

19 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, комментируя сообщения об отказах АЗС заправлять автомобили, написал, что есть небольшие задержки с поставкой бензина АИ-92, но дефицита топлива в городе нет. Он также заверил, что власти будут следить за ценами на топливо.