Власти Крыма сообщили об отсутствии дефицита топлива
В Крыму опровергли сообщения о дефиците топлива на полуострове и введении талонов на бензин. О недостоверности этой информации сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в Крыму ведется постоянный мониторинг доставки и наличия ГСМ, за последние сутки в республику доставили 60 вагонов бензина, который сегодня распределят автозаправочным станциям.
«Начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам. Доставка топлива в Республику Крым осуществляется на постоянной основе», – подчеркнул он.
Советник главы Крыма Сергей Крючков также заявил об отсутствии проблем с ГСМ. «Крым обеспечен всеми видами. Все сообщения в социальных сетях о введение талонов – украинские вбросы и фейки», – написал Крючков в своем Telegram-канале.
19 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, комментируя сообщения об отказах АЗС заправлять автомобили, написал, что есть небольшие задержки с поставкой бензина АИ-92, но дефицита топлива в городе нет. Он также заверил, что власти будут следить за ценами на топливо.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».