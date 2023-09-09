Развожаев подтвердил задержку доставки дизельного топлива в Севастополь

«Известия» 22 августа писали о росте случаев нехватки топлива на АЗС в разных регионах России, в числе которых назывался и Крым. После этого в минэнерго республики заявили, что полуостров обеспечен горюче-смазочными материалами, а нехватки топлива на АЗС не фиксируется. Там подчеркнули, что вопрос доставки топлива находится на постоянном контроле правительства республики.