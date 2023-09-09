Развожаев подтвердил задержку доставки дизельного топлива в Севастополь
На ряде заправок в Севастополе возникли перебои с дизельным топливом, нехватка связана с логистическими проблемами, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«По ситуации с дизельным топливом. В Севастополе действительно возникли на ряде автозаправок перебои с этим видом топлива из-за логистических проблем», – написал он.
Он уточнил, что бензовозы уже находятся в Керчи и в течение дня дизель должен появиться на тех заправках, где вчера фиксировалась его нехватка. Первый заместитель губернатора Алексей Парикин находится на связи с владельцами АЗС и контролирует ситуацию, добавил Развожаев.
Он напомнил, что ранее на этой неделе обсуждал в Москве проблему дефицита топлива с министром энергетики Николаем Шульгиновым. Тогда Развожаев писал, что в ближайшее время ситуация с логистикой должна улучшиться. Власти ожидали увеличения лимитов продажи топлива на бирже, что поможет стабилизироваться ценам в рознице.
«Известия» 22 августа писали о росте случаев нехватки топлива на АЗС в разных регионах России, в числе которых назывался и Крым. После этого в минэнерго республики заявили, что полуостров обеспечен горюче-смазочными материалами, а нехватки топлива на АЗС не фиксируется. Там подчеркнули, что вопрос доставки топлива находится на постоянном контроле правительства республики.
В июле после ударов украинских беспилотников по Крымскому мосту Развожаев также комментировал сообщения об отказах АЗС заправлять автомобили. Тогда он подтвердил небольшие задержки с поставкой бензина АИ-92, но сообщил, что дефицита топлива в городе нет.