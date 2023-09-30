Хуснуллин: восстановлением новых регионов занимаются 50 000 строителей
В работах по восстановлению ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей участвуют 33 госкомпании и около 50 000 строителей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ.
«Помогаем буквально всей страной! В работах по восстановлению участвуют 33 госкомпании, восемь федеральных заказчиков, 82 региона-шефа и порядка 50 000 строителей», – написал он в своем Telegram-канале.
Вице-премьер напомнил, что для интеграции новых регионов была разработана программа их социально-экономического развития, включающая около 300 приоритетных мероприятий.
Ранее в марте первый замглавы Минстроя Александр Ломакин говорил, что для восстановления новых регионов в 2023 г. понадобится 48 000 строителей.
Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.
Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых территорий России. 28 сентября этого года президент подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией. Согласно ему, предлагается приравнять день присоединения регионов к дням воинской славы.