Минстрой ищет строителей для восстановления новых регионов

Минстрой ищет строителей для восстановления новых регионовДефицит специалистов в отрасли наблюдается и по всей стране
По подсчетам Минстроя РФ, для восстановления новых регионов в 2023 г. понадобится 48 000 строителей, заявил 9 марта первый замглавы Минстроя Александр Ломакин. При этом общий дефицит кадров в строительной отрасли, по его словам, составляет 171 000 человек. Ломакин также перечислил самые востребованные специальности в строительстве: технологический монтажник трубопроводов, электрогазосварщик, плотник, бетонщик, арматурщик.
Для того чтобы компенсировать нехватку строительных кадров на новых территориях России, в них направляются застройщики из других регионов страны, заявил «Ведомостям» руководитель регионального отделения КПРФ в Херсонской области сенатор Айрат Габатдинов. «Дефицит есть, но те задачи, которые были поставлены президентом и правительством, на сегодняшний момент выполняются. Понятно, что это сложно», – сказал он.
По словам Габатдинова, застройка кварталов поручается тем или иным подшефным регионам. «Например, в Мариуполь направлен застройщик из Ульяновской области, которую я представляю. Он предоставил специалистов и нашел подрядчиков. Они уже сдали один квартал жилой застройки, скоро сдают второй. Темпы держатся, и замечаний нет», – рассказал он.
Ломакин отметил, что для преодоления дефицита кадров в новых субъектах РФ налажены переподготовка и дополнительное образование для жителей. «Люди практически каждую неделю получают дипломы и сертификаты и переходят к реальной работе, связанной с восстановлением регионов», – добавил он. Доля местных строительных кадров, по его словам, составляет около 20%.
Оценка Минстроя потребности в строительных кадрах абсолютно реалистична и подтверждается данными сервиса поиска работы HeadHunter, рассказал «Ведомостям» глава пресс-службы компании Александр Джабаров. «В начале марта в России на платформе [hh.ru] открыто 153 000 вакансий для строителей – это +12% год к году, +16% к началу текущего года. В течение 2022 г., по данным hh.ru, ежемесячная потребность в строительных кадрах была на уровне 130 000 человек», – сказал он.
По его словам, дефицит кадров в строительстве достиг максимума начиная с августа 2022г. и составил 1,2 человека на место. В первой половине 2021 г. этот показатель был на уровне два соискателя на вакансию.
«Строительная отрасль находится в условиях хронического дефицита персонала после первой волны пандемии 2020 г., когда произошло закрытие границ и существенно ослаб приток трудовых мигрантов, которые составляют основную долю ресурсов. Тогда же произошел массовый переток мигрантов из строительного сектора в транспорт и логистику, где условия труда могут быть более комфортными, а оплата сопоставима», – отметил Джабаров.
«Нам не хватает не только белых и синих воротничков (управленцев и квалифицированных рабочих. – «Ведомости») на стройплощадках и в инфраструктурных организациях. У нас есть еще и около 11 млн человек, которые сегодня строят дома, школы, поликлиники, предприятия, обслуживают котельные. И их квалификацией тоже необходимо заниматься. Если подготовка управленческих кадров на базе высших учебных заведений как-то проходит с поправкой на современные технологии, то среднее специальное образование долгое время оставалось вне фокуса полноценного внимания. В наших колледжах и ПТУ учили по старым технологиям, старым строительным нормам», – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Для преодоления дефицита кадров в строительной отрасли необходимо заниматься профориентацией школьников со средней школы, считает он.
«Законодательно мы готовы в любой момент поддержать дополнительные ассигнования на эти [восстановительные] мероприятия, а также совместно с коллегами из других комитетов проработать налоговые и иные льготы как для компаний, участвующих в восстановлении, так и непосредственно для инженеров, прорабов, рабочих на объектах. Они такие же участники специальной военной операции, только их задача — обеспечить мир и стабильность», — говорил Пахомов «Ведомостям» в ноябре 2022 г.
Дефицит кадров в строительной отрасли во многом объясняется состоянием системы высшего строительного образования в стране, сообщил «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«Одна из очевидных причин этого – система. Ее подкосило сокращение числа профильных вузов в регионах с 16 до 7 штук. К примеру, за Уралом осталось всего два вуза, в Новосибирске и в Томске. Вместо сокращенных вузов были созданы «присоединенные» учебные подразделения в составе укрупненных федеральных университетов. Я общаюсь с представителями профильного образования, и они говорят, что качество образования в этих присоединенных подразделениях оставляет желать лучшего», – сказал он. По словам депутата, для решения проблемы подготовки кадров необходимо стимулировать целевое обучение строительным специальностям, а также возврат от бакалавриата к «инженерному специалитету».
В ноябре 2022 г. вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о трехлетнем плане правительства по восстановлению 6200 объектов в новых регионах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Вице-премьер назвал восстановление новых территорий «самым большим проектом страны».
В январе он провел совещание, где отметил лучшие регионы, которые принимали участие в восстановлении новых территорий. В их списке оказались Воронежская, Тамбовская, Волгоградская, Оренбургская, Липецкая области, Москва, Приморский край и другие российские регионы.