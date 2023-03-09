Минстрой ищет строителей для восстановления новых регионов

«Нам не хватает не только белых и синих воротничков (управленцев и квалифицированных рабочих. – «Ведомости») на стройплощадках и в инфраструктурных организациях. У нас есть еще и около 11 млн человек, которые сегодня строят дома, школы, поликлиники, предприятия, обслуживают котельные. И их квалификацией тоже необходимо заниматься. Если подготовка управленческих кадров на базе высших учебных заведений как-то проходит с поправкой на современные технологии, то среднее специальное образование долгое время оставалось вне фокуса полноценного внимания. В наших колледжах и ПТУ учили по старым технологиям, старым строительным нормам», – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Для преодоления дефицита кадров в строительной отрасли необходимо заниматься профориентацией школьников со средней школы, считает он.