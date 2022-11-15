Газета
Общество

Специалистов в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую область могут привлечь льготами

На новых территориях не хватает 30 000 строителей, говорит депутат Сергей Пахомов
Сергей Гаврилюк
РИА Новости

 

Госдума готова предусмотреть налоговые льготы для компаний, участвующих в восстановлении жилья и инфраструктуры в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ведомостям» заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

«Законодательно мы готовы в любой момент поддержать дополнительные ассигнования на эти [восстановительные] мероприятия, а также совместно с коллегами из других комитетов проработать налоговые и иные льготы как для компаний, участвующих в восстановлении, так и непосредственно для инженеров, прорабов, рабочих на объектах. Они такие же участники специальной военной операции, только их задача — обеспечить мир и стабильность», — подчеркнул депутат.

Совещание по вопросам строительства и ЖКХ единороссы и Минстрой России планирует провести на следующей неделе в одном из новых регионов.

По словам Пахомова, нужно обеспечить «наращивание группы сил и средств» в стройкомплекс в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «Общая задача — 60 000 человек, которые строят новое жилье, восстанавливают школы, детские сады, больницы, объекты инфраструктуры», — сказал Пахомов. Сейчас в строительных работах задействовано более чем 30 000 строителей, говорит он.

Восстановительные работы в городах ДНР Мариуполе и Волновахе начались в конце июня - начале июля этого года. По словам депутата, 100 000 кв. м жилья для 15 000 человек уже построено, до конца года еще 500 000 кв. м будет введено в эксплуатацию.

В Волновахе сейчас проживают порядка 10 000 жителей, в Мариуполе – более 200 000 человек, говорили «Ведомостям» их мэры Константин Зинченко и Константин Иващенко. По словам Иващенко, по мере налаживания жизни в городе люди возвращаются.

Согласно заявлению вице-премьера Марата Хуснуллина, которое приводит ТАСС, к 2025 г. население города может достигнуть 350 000 человек. По его словам, вся инфраструктура города к 2030 г. должна быть рассчитана на 450 000 человек, к 2035 г. – на 500 000.

Для эвакуированных из Херсона и близлежащих районов в другие регионы России предусмотрены жилищные сертификаты.

«Расчет за квадратный метр по средней нормативной по России цене в 83 420 руб. Одинокий гражданин может рассчитывать на эквивалент 33 кв. м, семейная пара — на 42 кв. м, начиная с трех человек в семье — по 18 кв. м на человека. На жилищные сертификаты на сегодня в резервном фонде предусмотрено 10 млрд руб.», — отметил председатель профильного комитета Госдумы. Дополнительно зарезервировано более 600 млн руб. — на единовременную выплату по 100 000 руб. на человека.

Пахомов сообщил, что с октября из Херсонской области в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края прибыло «почти 89 000 человек». «Единовременную выплату запросили чуть менее 10 000 человек, 3 500 их уже получили на руки. Подано 1083 заявления на получение жилищных сертификатов, 320 сертификатов уже вручены», — сказал он. Количество запросов растет — на единую горячую линию по вопросам предоставления жилищных сертификатов и единовременных выплат ежедневно поступает около тысячи обращений от граждан.

Курирует работу по выплатам и обеспечению жильем Фонд развития территорий. Среди регионов, работающих с эвакуированными из Херсонской области, — Мордовия, Чувашия, Брянская, Белгородская, Рязанская, Челябинская, Владимирская, Нижегородская, Ульяновская и Воронежская области.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных