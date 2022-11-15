Специалистов в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую область могут привлечь льготами

«Законодательно мы готовы в любой момент поддержать дополнительные ассигнования на эти [восстановительные] мероприятия, а также совместно с коллегами из других комитетов проработать налоговые и иные льготы как для компаний, участвующих в восстановлении, так и непосредственно для инженеров, прорабов, рабочих на объектах. Они такие же участники специальной военной операции, только их задача — обеспечить мир и стабильность», — подчеркнул депутат.