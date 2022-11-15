Специалистов в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую область могут привлечь льготами

Специалистов в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую область могут привлечь льготамиНа новых территориях не хватает 30 000 строителей, говорит депутат Сергей Пахомов
Госдума готова предусмотреть налоговые льготы для компаний, участвующих в восстановлении жилья и инфраструктуры в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ведомостям» заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).
«Законодательно мы готовы в любой момент поддержать дополнительные ассигнования на эти [восстановительные] мероприятия, а также совместно с коллегами из других комитетов проработать налоговые и иные льготы как для компаний, участвующих в восстановлении, так и непосредственно для инженеров, прорабов, рабочих на объектах. Они такие же участники специальной военной операции, только их задача — обеспечить мир и стабильность», — подчеркнул депутат.
Совещание по вопросам строительства и ЖКХ единороссы и Минстрой России планирует провести на следующей неделе в одном из новых регионов.
По словам Пахомова, нужно обеспечить «наращивание группы сил и средств» в стройкомплекс в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «Общая задача — 60 000 человек, которые строят новое жилье, восстанавливают школы, детские сады, больницы, объекты инфраструктуры», — сказал Пахомов. Сейчас в строительных работах задействовано более чем 30 000 строителей, говорит он.
Восстановительные работы в городах ДНР Мариуполе и Волновахе начались в конце июня - начале июля этого года. По словам депутата, 100 000 кв. м жилья для 15 000 человек уже построено, до конца года еще 500 000 кв. м будет введено в эксплуатацию.
В Волновахе сейчас проживают порядка 10 000 жителей, в Мариуполе – более 200 000 человек, говорили «Ведомостям» их мэры Константин Зинченко и Константин Иващенко. По словам Иващенко, по мере налаживания жизни в городе люди возвращаются.
Согласно заявлению вице-премьера Марата Хуснуллина, которое приводит ТАСС, к 2025 г. население города может достигнуть 350 000 человек. По его словам, вся инфраструктура города к 2030 г. должна быть рассчитана на 450 000 человек, к 2035 г. – на 500 000.
Для эвакуированных из Херсона и близлежащих районов в другие регионы России предусмотрены жилищные сертификаты.
«Расчет за квадратный метр по средней нормативной по России цене в 83 420 руб. Одинокий гражданин может рассчитывать на эквивалент 33 кв. м, семейная пара — на 42 кв. м, начиная с трех человек в семье — по 18 кв. м на человека. На жилищные сертификаты на сегодня в резервном фонде предусмотрено 10 млрд руб.», — отметил председатель профильного комитета Госдумы. Дополнительно зарезервировано более 600 млн руб. — на единовременную выплату по 100 000 руб. на человека.
Пахомов сообщил, что с октября из Херсонской области в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края прибыло «почти 89 000 человек». «Единовременную выплату запросили чуть менее 10 000 человек, 3 500 их уже получили на руки. Подано 1083 заявления на получение жилищных сертификатов, 320 сертификатов уже вручены», — сказал он. Количество запросов растет — на единую горячую линию по вопросам предоставления жилищных сертификатов и единовременных выплат ежедневно поступает около тысячи обращений от граждан.
Курирует работу по выплатам и обеспечению жильем Фонд развития территорий. Среди регионов, работающих с эвакуированными из Херсонской области, — Мордовия, Чувашия, Брянская, Белгородская, Рязанская, Челябинская, Владимирская, Нижегородская, Ульяновская и Воронежская области.