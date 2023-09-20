Хуснуллин допустил нехватку 400 000 строителей к 2030 году

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, в свою очередь, указал тогда на необходимость заниматься профориентацией школьников со средней школы для преодоления дефицита кадров в строительной отрасли. Его заместитель Александр Аксененко связал ситуацию с кадрами с состоянием системы высшего строительного образования в стране, в частности, с сокращением числа профильных вузов в регионах с 16 до 7.