Хуснуллин допустил нехватку 400 000 строителей к 2030 году
Дефицит кадров в строительной отрасли России может составить 400 000 человек к концу десятилетия, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Если будет развиваться экономика теми темпами, в том числе и по строительству, то дефицит до 2030 г. может быть до 400 000», – приводит его слова «Интерфакс».
В данный момент отечественному стройкомплексу не хватает около 50 000 человек, что «не так много» на фоне 11 млн работающих сейчас строителей.
Ранее в марте глава пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров рассказывал «Ведомостям», что дефицит кадров в строительстве достиг максимума начиная с августа 2022г. и составил 1,2 человека на место. В первой половине 2021 г. этот показатель был на уровне два соискателя на вакансию. Дефицит персонала возник после первой волны пандемии 2020 г., когда произошло закрытие границ и существенно ослаб приток трудовых мигрантов.
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, в свою очередь, указал тогда на необходимость заниматься профориентацией школьников со средней школы для преодоления дефицита кадров в строительной отрасли. Его заместитель Александр Аксененко связал ситуацию с кадрами с состоянием системы высшего строительного образования в стране, в частности, с сокращением числа профильных вузов в регионах с 16 до 7.