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Экономика

Хуснуллин допустил нехватку 400 000 строителей к 2030 году

Ведомости

Дефицит кадров в строительной отрасли России может составить 400 000 человек к концу десятилетия, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Если будет развиваться экономика теми темпами, в том числе и по строительству, то дефицит до 2030 г. может быть до 400 000», – приводит его слова «Интерфакс».

В данный момент отечественному стройкомплексу не хватает около 50 000 человек, что «не так много» на фоне 11 млн работающих сейчас строителей.

Ранее в марте глава пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров рассказывал «Ведомостям», что дефицит кадров в строительстве достиг максимума начиная с августа 2022г. и составил 1,2 человека на место. В первой половине 2021 г. этот показатель был на уровне два соискателя на вакансию. Дефицит персонала возник после первой волны пандемии 2020 г., когда произошло закрытие границ и существенно ослаб приток трудовых мигрантов.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, в свою очередь, указал тогда на необходимость заниматься профориентацией школьников со средней школы для преодоления дефицита кадров в строительной отрасли. Его заместитель Александр Аксененко связал ситуацию с кадрами с состоянием системы высшего строительного образования в стране, в частности, с сокращением числа профильных вузов в регионах с 16 до 7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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