Банк Японии повысил ключевую ставку до 0,25%
Совет директоров центробанка Японии увеличил процентную ставку с 0,10 до 0,25% годовых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Изменение вступит в силу с 1 августа 2024 г. Отмечается, что в целом экономическая активность и цены в Японии развиваются в соответствии с прогнозом банка, предпринимаются шаги по повышению зарплаты.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение (NHK), центробанк Японии также сокращает объемы приобретения государственных облигаций. Регулятор намерен продолжить повышение учетной ставки в связи с уровнем инфляции, превышающим целевой показатель в 2%. В июне 2024 г. инфляция составила 2,6% в годовом исчислении.
19 марта центробанк Японии впервые за 17 лет повысил процентную ставку по депозитам коммерческих банков до 0,1% годовых. В отчете сообщалось, что ЦБ Японии таргетировал доходность десятилетних гособлигаций страны на уровне около нуля. Максимальные колебания допускались на уровне до 1% годовых, но от такой политики было решено отказаться. За изменение существующих правил выступили семь членов руководства регулятора. Еще двое проголосовали против.
В феврале сообщалось, что по итогам 2023 г. номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в пересчете на доллары снизился до $4,21 трлн. По этому показателю страна уступила место третьей экономики мира ФРГ, чей ВВП в прошлом году достиг $4,46 трлн.