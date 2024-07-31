Банк Японии повысил ключевую ставку до 0,25%

19 марта центробанк Японии впервые за 17 лет повысил процентную ставку по депозитам коммерческих банков до 0,1% годовых. В отчете сообщалось, что ЦБ Японии таргетировал доходность десятилетних гособлигаций страны на уровне около нуля. Максимальные колебания допускались на уровне до 1% годовых, но от такой политики было решено отказаться. За изменение существующих правил выступили семь членов руководства регулятора. Еще двое проголосовали против.