ФНС напомнила россиянам об обязанности оплатить налог на имущество

Согласно статье 107 от уплаты налога на имущество физлиц освобождаются пенсионеры и ветераны, герои СССР и РФ, а также лица, награжденные Орденом славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники ВОВ и других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу, а также партизаны, военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.