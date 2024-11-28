ФНС напомнила россиянам об обязанности оплатить налог на имущество
Федеральная налоговая служба напомнила российским гражданам о необходимости оплатить налоги на имущество за прошедший год не позднее 2 декабря, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отдельные категории лиц – жители на некоторых территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавшие от паводка в Оренбургской области – могут оплатить налог до 12 декабря, говорится в публикации.
В налоговой предупредили, что если оплата своевременно произведена не будет, то уже с 3 декабря будут ежедневно начисляться пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате долга вместе с процентами. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать принудительно судебные приставы.
Отмечается, что оплатить налоги можно несколькими способами: с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете налогоплательщика, в личном кабинете портала «Госуслуги», в банке, в организациях федеральной почтовой связи, в МФЦ, а также в кассах местных администраций.
Налогом облагается недвижимость в собственности – жилой дом, квартира, комната, гараж, машиноместо, объекты незавершенного строительства и т. д. Полный перечень объектов налогообложения указан в ст. 401 НК РФ.
Согласно статье 107 от уплаты налога на имущество физлиц освобождаются пенсионеры и ветераны, герои СССР и РФ, а также лица, награжденные Орденом славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники ВОВ и других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу, а также партизаны, военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
3 апреля «Ведомости» писали, что согласно федеральному закону президентом РФ внесены изменения в ст. 407 Налогового кодекса РФ. Таким образом, от уплаты налога на имущество будут освобождены лица, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции, и члены их семей. Для применения льготы периодом участия в спецоперации считается налоговый период – календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в ней, независимо от срока участия.