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ФНС напомнила россиянам об обязанности оплатить налог на имущество

Ведомости

Федеральная налоговая служба напомнила российским гражданам о необходимости оплатить налоги на имущество за прошедший год не позднее 2 декабря, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отдельные категории лиц – жители на некоторых территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавшие от паводка в Оренбургской области – могут оплатить налог до 12 декабря, говорится в публикации.

В налоговой предупредили, что если оплата своевременно произведена не будет, то уже с 3 декабря будут ежедневно начисляться пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате долга вместе с процентами. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать принудительно судебные приставы.

Отмечается, что оплатить налоги можно несколькими способами: с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете налогоплательщика, в личном кабинете портала «Госуслуги», в банке, в организациях федеральной почтовой связи, в МФЦ, а также в кассах местных администраций.

Налогом облагается недвижимость в собственности – жилой дом, квартира, комната, гараж, машиноместо, объекты незавершенного строительства и т. д. Полный перечень объектов налогообложения указан в ст. 401 НК РФ.

Согласно статье 107 от уплаты налога на имущество физлиц освобождаются пенсионеры и ветераны, герои СССР и РФ, а также лица, награжденные Орденом славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники ВОВ и других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу, а также партизаны, военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более, члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

3 апреля «Ведомости» писали, что согласно федеральному закону президентом РФ внесены изменения в ст. 407 Налогового кодекса РФ. Таким образом, от уплаты налога на имущество будут освобождены лица, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции, и члены их семей. Для применения льготы периодом участия в спецоперации считается налоговый период – календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в ней, независимо от срока участия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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