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Профицит бюджета РФ достиг почти 580 млрд рублей с января по сентябрь

Ведомости

За девять месяцев 2024 г. профицит бюджета России составил почти 580 млрд руб., сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

«Превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд руб., что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора», – сказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что за минувшие три квартала выросли вложения в поддержку инновационных предприятий, запуск современных производств, выпуск товаров и услуг и др.

По словам министра финансов Антона Силуанова, за девять месяцев профицит составил 0,4% от валового внутреннего продукта (ВВП), исчисленного в годовом выражении.

«На исполнение бюджета повлияла ситуация в экономике. Темпы роста сложились на уровне 4,2%, что выше наших первоначальных прогнозов. Идет рост реальных располагаемых доходов населения, этот показатель составил за девять месяцев 8,6%», – объяснил Силуанов.

Министр обратил внимание на стабильное поступление доходов: с января по сентябрь они составили 26,3 трлн руб. (75% к утвержденному на 2024 г. показателю). В годовом выражении поступление доходов выросло на 6,6 трлн руб. или на 2,6% ВВП.

27 ноября Совет Федерации (СФ) единогласно одобрил закон о федеральном бюджете РФ на на 2025 г. и плановый период 2026-2027 г. В следующем году доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб. (18,8% ВВП), а расходы достигнут 41,47 трлн руб. (19,3% ВВП). Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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