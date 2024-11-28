Профицит бюджета РФ достиг почти 580 млрд рублей с января по сентябрь
За девять месяцев 2024 г. профицит бюджета России составил почти 580 млрд руб., сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
«Превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд руб., что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора», – сказал премьер-министр.
Мишустин добавил, что за минувшие три квартала выросли вложения в поддержку инновационных предприятий, запуск современных производств, выпуск товаров и услуг и др.
По словам министра финансов Антона Силуанова, за девять месяцев профицит составил 0,4% от валового внутреннего продукта (ВВП), исчисленного в годовом выражении.
«На исполнение бюджета повлияла ситуация в экономике. Темпы роста сложились на уровне 4,2%, что выше наших первоначальных прогнозов. Идет рост реальных располагаемых доходов населения, этот показатель составил за девять месяцев 8,6%», – объяснил Силуанов.
Министр обратил внимание на стабильное поступление доходов: с января по сентябрь они составили 26,3 трлн руб. (75% к утвержденному на 2024 г. показателю). В годовом выражении поступление доходов выросло на 6,6 трлн руб. или на 2,6% ВВП.
27 ноября Совет Федерации (СФ) единогласно одобрил закон о федеральном бюджете РФ на на 2025 г. и плановый период 2026-2027 г. В следующем году доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб. (18,8% ВВП), а расходы достигнут 41,47 трлн руб. (19,3% ВВП). Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб.