Профицит бюджета РФ достиг почти 580 млрд рублей с января по сентябрь

Министр обратил внимание на стабильное поступление доходов: с января по сентябрь они составили 26,3 трлн руб. (75% к утвержденному на 2024 г. показателю). В годовом выражении поступление доходов выросло на 6,6 трлн руб. или на 2,6% ВВП.