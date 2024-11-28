Путин заявил об отсутствии поводов для паники в ситуации вокруг курса рубля
Ситуация с курсом рубля находится под контролем, оснований для паники нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.
«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и оснований для паники точно нет», – сказал он. Все, что называется Центробанком в области инфляции – это реальные показатели, добавил глава государства. Реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, отметил Путин.
27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В ходе встречи в Астане он и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам, писали «Ведомости». На 28 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 108,01 руб., евро – 113,0947 руб., повысив их относительно предыдущего дня на 2,95 и 2,6 руб. соответственно.
Ослабление национальной валюты станет важным проинфляционным фактором накануне заседания совета директоров Центробанка 20 декабря, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, импортеры будут закладывать текущую волатильность рубля в цены импортируемых товаров и с лагом в 3–6 месяцев можно ожидать нового витка удорожания импортных товаров.