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Путин заявил об отсутствии поводов для паники в ситуации вокруг курса рубля

Ведомости

Ситуация с курсом рубля находится под контролем, оснований для паники нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.

«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и оснований для паники точно нет», – сказал он. Все, что называется Центробанком в области инфляции – это реальные показатели, добавил глава государства. Реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, отметил Путин.

27 ноября Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. В ходе встречи в Астане он и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам, писали «Ведомости». На 28 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 108,01 руб., евро – 113,0947 руб., повысив их относительно предыдущего дня на 2,95 и 2,6 руб. соответственно. 

Ослабление национальной валюты станет важным проинфляционным фактором накануне заседания совета директоров Центробанка 20 декабря, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, импортеры будут закладывать текущую волатильность рубля в цены импортируемых товаров и с лагом в 3–6 месяцев можно ожидать нового витка удорожания импортных товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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