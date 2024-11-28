Как ослабление курса рубля влияет на инфляцию

Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 28 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 108,01 руб., евро – 113,0947 руб., повысив их относительно предыдущего дня на 2,95 и 2,6 руб. соответственно. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года. Биржевой курс юаня 27 ноября на пике превысил 15 руб. впервые с 29 марта 2022 г., но на этом значении не закрепился и торги завершил даже некоторым ослаблением – 14,47 руб. (-1,36%).