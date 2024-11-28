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Как ослабление курса рубля влияет на инфляцию

К концу года нацвалюта может вернуться к двузначным уровням относительно доллара
Ксения Котченко
Екатерина Литова
На национальную валюту давит превышение спроса над предложением, а также усилившиеся геополитические риски/ Евгений Разумный / Ведомости

Ослабление российской валюты ускорилось – это может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Впрочем, эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара может вернуться к двузначным уровням

Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 28 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 108,01 руб., евро – 113,0947 руб., повысив их относительно предыдущего дня на 2,95 и 2,6 руб. соответственно. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года. Биржевой курс юаня 27 ноября на пике превысил 15 руб. впервые с 29 марта 2022 г., но на этом значении не закрепился и торги завершил даже некоторым ослаблением – 14,47 руб. (-1,36%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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