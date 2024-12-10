В федеральный бюджет хотят направлять 25% средств от штрафов за нарушение ПДД

Верховный суд 5 декабря отменил постановления нижестоящих судов, которые решили, что оплачивать эвакуацию автомобиля с места ДТП должен его владелец. Высшая инстанция возложила эту обязанность на отделение полиции. Плата за перемещение машины на спецстоянку взыскивается с автовладельца только в случае нарушения им ПДД. В остальных случаях издержки несет государство. Если машина просто участвовала в ДТП и требуется проведение каких-либо экспертиз, тогда машина как вещественное доказательство перемещается на спецстоянку и издержки по делу оплачиваются государством.