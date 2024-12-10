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В федеральный бюджет хотят направлять 25% средств от штрафов за нарушение ПДД

Ведомости

Минфин РФ подготовил поправки в Бюджетный кодекс, при которых 25% средств от штрафов за нарушение ПДД будут направляться в федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект ведомства.

Сейчас 100% от суммы штрафов за нарушение ПДД получают регионы. Минфин предлагает пропорционально разделить их: 75% зачислять в региональный бюджет, а 25% – в федеральный.

Изменения планируется внести в ст. 78-3 и 78-5 Бюджетного кодекса РФ.

Верховный суд 5 декабря отменил постановления нижестоящих судов, которые решили, что оплачивать эвакуацию автомобиля с места ДТП должен его владелец. Высшая инстанция возложила эту обязанность на отделение полиции. Плата за перемещение машины на спецстоянку взыскивается с автовладельца только в случае нарушения им ПДД. В остальных случаях издержки несет государство. Если машина просто участвовала в ДТП и требуется проведение каких-либо экспертиз, тогда машина как вещественное доказательство перемещается на спецстоянку и издержки по делу оплачиваются государством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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