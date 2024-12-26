Центробанк Турции впервые снизил ключевую ставку c февраля 2023 года

21 марта ЦБ Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45% до 50%. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. Далее учетная ставка сохранялась на уровне 50% годовых.