Центробанк Турции впервые снизил ключевую ставку c февраля 2023 года
Центральный банк Турции впервые за почти два года снизил учетную ставку на 250 б. п. до 47,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Базовая инфляция в ноябре практически не изменилась. Ведущие индикаторы указывают на снижение базовой инфляции в декабре. Показатели за последний квартал свидетельствуют о том, что внутренний спрос, находящийся на дефляционном уровне, продолжает снижаться», – сообщил турецкий ЦБ.
Базовая инфляция товаров остается низкой, а улучшение ситуации с инфляцией в сфере услуг стало более заметным, добавил регулятор.
21 марта ЦБ Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45% до 50%. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. Далее учетная ставка сохранялась на уровне 50% годовых.
По данным министерства казначейства и финансов Турции, по итогам 2023 г. внешний долг страны составил рекордные $500 млрд, или порядка 44,7% от ВВП.