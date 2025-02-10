Цены на газ в Европе из-за похолодания достигли двухлетнего максимума

Согласно информации от агентства, рост спроса уже привел к снижению уровня запасов газа в подземных хранилищах Европы. Сейчас они находятся на самом низком уровне для этого времени года с момента энергетического кризиса 2022 г. В феврале 2024 г. они были заполнены на 67%, а сейчас этот показатель составляет 49%.