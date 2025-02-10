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Цены на газ в Европе из-за похолодания достигли двухлетнего максимума

Ведомости

В Европе цены на природный газ достигли максимума с февраля 2023 г. Это произошло на фоне ускоренного истощения хранилищ из-за пришедшей холодной погоды. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики наблюдают увеличение цен уже четвертую неделю подряд. Так, мартовские фьючерсы показали рост до 58 евро за МВт\ч.

Синоптики в ближайшее время ожидают похолодание в северо-восточных районах Европы. Это, мнению участников рынка, может привести к дальнейшему увеличению спроса на газ.

Согласно информации от агентства, рост спроса уже привел к снижению уровня запасов газа в подземных хранилищах Европы. Сейчас они находятся на самом низком уровне для этого времени года с момента энергетического кризиса 2022 г. В феврале 2024 г. они были заполнены на 67%, а сейчас этот показатель составляет 49%.

3 февраля сообщалось, что поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе установили рекорд. Среднесуточный объем транспортировки газа по газопроводу достиг значения в 50,2 млн куб. м. Это максимальный показатель с момента запуска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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