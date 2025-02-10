Цены на газ в Европе из-за похолодания достигли двухлетнего максимума
В Европе цены на природный газ достигли максимума с февраля 2023 г. Это произошло на фоне ускоренного истощения хранилищ из-за пришедшей холодной погоды. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Аналитики наблюдают увеличение цен уже четвертую неделю подряд. Так, мартовские фьючерсы показали рост до 58 евро за МВт\ч.
Синоптики в ближайшее время ожидают похолодание в северо-восточных районах Европы. Это, мнению участников рынка, может привести к дальнейшему увеличению спроса на газ.
Согласно информации от агентства, рост спроса уже привел к снижению уровня запасов газа в подземных хранилищах Европы. Сейчас они находятся на самом низком уровне для этого времени года с момента энергетического кризиса 2022 г. В феврале 2024 г. они были заполнены на 67%, а сейчас этот показатель составляет 49%.
3 февраля сообщалось, что поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе установили рекорд. Среднесуточный объем транспортировки газа по газопроводу достиг значения в 50,2 млн куб. м. Это максимальный показатель с момента запуска.