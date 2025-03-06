Международные валютные резервы РФ за февраль выросли на $11,7 млрд

В декабре они сократились на $7,4 млрд. При этом сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд. Несмотря на сокращение в декабре, с начала прошлого года международные резервы увеличились. Так, на 1 января 2024 г. показатель составлял $598,5 млрд. Согласно цифрам, за год он увеличился на $10,5 млрд. Но резервы валюты, как иностранной, так и российской, в общей сложности сократились на $48 млрд.