В 2024 году инвестиции в основной капитал РФ выросли на 7,4%

В апреле 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год сообщил, что общий объем инвестиций в основной капитал в России в 2023 г. вырос почти на 10% и стал рекордным за последние 12 лет. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в 2023 г. увеличились на 9,8% и превысили 34 трлн руб. в номинальном выражении.