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В 2024 году инвестиции в основной капитал РФ выросли на 7,4%

Ведомости

За 2024 г. инвестиции в основной капитал России выросли на 7,4%, их годовой объем составил 39,5 трлн руб., следует из данных Росстата.

Замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова рассказала, что наибольший вклад в инвестиции внесла частная предпринимательская инициатива. Основным ресурсом выступал собственный капитал компаний. «Локомотивами роста» в 2024 г. стали обрабатывающие отрасли и IT-сектор, то есть отрасли, направленные на формирование экономики предложения, подчеркнула замминистра.

Высокие показатели инвестиций в том числе стали результатом работы сформированного правительством широкого набора инструментов поддержки частных капиталовложений, а также разделения рисков между бизнесом и государством, рассказала Крючкова.

Крючкова отметила, что по итогам 2024 г. инвестиционная активность сохранилась на высоком уровне, несмотря на рекордную базу прошлого года. В 2023 г. рост инвестиций в реальном выражении был максимальным за последние 13 лет.

Замминистра напомнила, что с 2025 г. для поддержки инвестиций в РФ действует профильный федеральный проект, целью которого обозначено увеличение объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 г.

В апреле 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год сообщил, что общий объем инвестиций в основной капитал в России в 2023 г. вырос почти на 10% и стал рекордным за последние 12 лет. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в 2023 г. увеличились на 9,8% и превысили 34 трлн руб. в номинальном выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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