В 2024 году инвестиции в основной капитал РФ выросли на 7,4%
За 2024 г. инвестиции в основной капитал России выросли на 7,4%, их годовой объем составил 39,5 трлн руб., следует из данных Росстата.
Замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова рассказала, что наибольший вклад в инвестиции внесла частная предпринимательская инициатива. Основным ресурсом выступал собственный капитал компаний. «Локомотивами роста» в 2024 г. стали обрабатывающие отрасли и IT-сектор, то есть отрасли, направленные на формирование экономики предложения, подчеркнула замминистра.
Высокие показатели инвестиций в том числе стали результатом работы сформированного правительством широкого набора инструментов поддержки частных капиталовложений, а также разделения рисков между бизнесом и государством, рассказала Крючкова.
Крючкова отметила, что по итогам 2024 г. инвестиционная активность сохранилась на высоком уровне, несмотря на рекордную базу прошлого года. В 2023 г. рост инвестиций в реальном выражении был максимальным за последние 13 лет.
Замминистра напомнила, что с 2025 г. для поддержки инвестиций в РФ действует профильный федеральный проект, целью которого обозначено увеличение объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 г.
В апреле 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год сообщил, что общий объем инвестиций в основной капитал в России в 2023 г. вырос почти на 10% и стал рекордным за последние 12 лет. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в 2023 г. увеличились на 9,8% и превысили 34 трлн руб. в номинальном выражении.