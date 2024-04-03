Мишустин заявил о рекордных темпах инвестиций в Россию за 12 лет
Общий объем инвестиций в основной капитал в России в 2023 г. вырос почти на 10% и стал рекордным за последние 12 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год.
«Еще один важный фактор, позволивший выйти на итоговые цифры в экономике в целом, – поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%», – отметил Мишустин.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в 2023 г. увеличились на 9,8% и превысили 34 трлн руб. в номинальном выражении.
Как отметил в рамках отчета Мишустин, в 2023 г. ВВП России по предварительной оценке вырос на 3,6%. По его словам, это более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Он добавил, что доходы бюджета РФ превысили 29 трлн руб., прирост к 2022 г. составил 5%. «Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта: ненефтегазовые доходы выросли на четверть», – подчеркнул Мишустин.