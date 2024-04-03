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Мишустин заявил о рекордных темпах инвестиций в Россию за 12 лет

Ведомости

Общий объем инвестиций в основной капитал в России в 2023 г. вырос почти на 10% и стал рекордным за последние 12 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год.

«Еще один важный фактор, позволивший выйти на итоговые цифры в экономике в целом, – поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%», – отметил Мишустин.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в 2023 г. увеличились на 9,8% и превысили 34 трлн руб. в номинальном выражении.

Как отметил в рамках отчета Мишустин, в 2023 г. ВВП России по предварительной оценке вырос на 3,6%. По его словам, это более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Он добавил, что доходы бюджета РФ превысили 29 трлн руб., прирост к 2022 г. составил 5%. «Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта: ненефтегазовые доходы выросли на четверть», – подчеркнул Мишустин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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