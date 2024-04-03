Мишустин заявил о рекордных темпах инвестиций в Россию за 12 лет

Общий объем инвестиций в основной капитал в России в 2023 г. вырос почти на 10% и стал рекордным за последние 12 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе правительства за прошлый год.