Глава ВТО: пошлины США могут сократить объем мировой торговли примерно на 1%
Пошлины со стороны США могут привести к сокращению объема мировой торговли примерно на 1% в текущем году, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ее слова передает агентство Reuters.
По ее мнению, это является серьезным ударом по мировой экономике. Глава ВТО также заявила, что введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы могут привести к значительному перенаправлению торговли.
2 апреля Трамп объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном.
После введения данных пошлин со стороны США президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании страны приостановить инвестиции в американскую экономику. По его мнению, нет смысла инвестировать в страну, которая наносит удары по Европейскому союзу.