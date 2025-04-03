Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США

2 апреля Трамп объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном.