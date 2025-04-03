Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
После введения торговых пошлин со стороны США президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании страны приостановить инвестиции в американскую экономику, сообщает Bloomberg.
По мнению Макрона, нет смысла инвестировать в страну, которая наносит удары по Европейскому союзу (ЕС). Он также заявил, что странам ЕС необходимо отреагировать на шаг Трампа.
«У нас должна быть коллективная солидарность», – подчеркнул французский лидер.
2 апреля Трамп объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном.