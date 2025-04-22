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Финансовый университет назвал регионы с наилучшими перспективами роста ВРП

Ведомости

К числу регионов с наилучшими перспективами экономического роста и повышения валового регионального продукта (ВРП) относятся Алтайский край, Москва, Чувашия, Кировская, Московская, Орловская и Тюменская области. К такому выводу пришел Финансовый университет при правительстве РФ.

Для оценки перспектив изучались несколько показателей: доли жителей региона, заинтересованных в получении кредита на покупку автомобиля и ищущих работу, доля компаний, занятых подбором персонала, а также ряд других показателей, позволяющих оценить потребительскую активность населения. Исследования показали, что именно эти параметры лучше всего предсказывают динамику ВРП на ближайшие шесть – девять месяцев, говорится в сообщении университета.

В топ-10 регионов с перспективами быстрого экономического развития также вошли Воронежская, Омская и Тульская области. Санкт-Петербург в этом рейтинге занял последнее 18-е место. Еще 29 регионов России университет обозначил как территории с перспективами умеренного экономического развития. Среди них – Астраханская область, Мордовия, Иркутская, Кемеровская и Оренбургская области.

В апреле министр экономического развития России Максим Решетников со ссылкой на данные Росстата сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВРП достигла максимума с 2019 г. Валовая добавленная стоимость, созданная такими субъектами в 2023 г., превысила 37,6 трлн руб., или 23,9%. Среди регионов – лидеров по доле малого и среднего бизнеса в ВРП: Калмыкия (43,6%), Новосибирская область (38,5%), Кабардино-Балкария (38,1%), Ивановская область (37,6%), Калининградская область (37,3%), Алтайский край (35,6%), Пензенская область (35,6%), Воронежская область (34,5%), Крым (34,4%) и Ульяновская область (33,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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