Финансовый университет назвал регионы с наилучшими перспективами роста ВРП

Для оценки перспектив изучались несколько показателей: доли жителей региона, заинтересованных в получении кредита на покупку автомобиля и ищущих работу, доля компаний, занятых подбором персонала, а также ряд других показателей, позволяющих оценить потребительскую активность населения. Исследования показали, что именно эти параметры лучше всего предсказывают динамику ВРП на ближайшие шесть – девять месяцев, говорится в сообщении университета.