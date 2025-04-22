Финансовый университет назвал регионы с наилучшими перспективами роста ВРП
К числу регионов с наилучшими перспективами экономического роста и повышения валового регионального продукта (ВРП) относятся Алтайский край, Москва, Чувашия, Кировская, Московская, Орловская и Тюменская области. К такому выводу пришел Финансовый университет при правительстве РФ.
Для оценки перспектив изучались несколько показателей: доли жителей региона, заинтересованных в получении кредита на покупку автомобиля и ищущих работу, доля компаний, занятых подбором персонала, а также ряд других показателей, позволяющих оценить потребительскую активность населения. Исследования показали, что именно эти параметры лучше всего предсказывают динамику ВРП на ближайшие шесть – девять месяцев, говорится в сообщении университета.
В топ-10 регионов с перспективами быстрого экономического развития также вошли Воронежская, Омская и Тульская области. Санкт-Петербург в этом рейтинге занял последнее 18-е место. Еще 29 регионов России университет обозначил как территории с перспективами умеренного экономического развития. Среди них – Астраханская область, Мордовия, Иркутская, Кемеровская и Оренбургская области.
В апреле министр экономического развития России Максим Решетников со ссылкой на данные Росстата сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВРП достигла максимума с 2019 г. Валовая добавленная стоимость, созданная такими субъектами в 2023 г., превысила 37,6 трлн руб., или 23,9%. Среди регионов – лидеров по доле малого и среднего бизнеса в ВРП: Калмыкия (43,6%), Новосибирская область (38,5%), Кабардино-Балкария (38,1%), Ивановская область (37,6%), Калининградская область (37,3%), Алтайский край (35,6%), Пензенская область (35,6%), Воронежская область (34,5%), Крым (34,4%) и Ульяновская область (33,7%).