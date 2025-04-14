Доля малого и среднего бизнеса в ВРП достигла максимума с 2019 года

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП достигла максимума с 2019 годаВаловая добавленная стоимость превысила 37,6 трлн рублей
Валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 г., превысила 37,6 трлн руб., или 23,9%. Это максимальное значение с 2019 г., сообщил со ссылкой на данные Росстата министр экономического развития России Максим Решетников.
В 2023 г. сектор МСП насчитывал более 6,5 млн действующих компаний. Среди регионов – лидеров по доле малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП): Калмыкия (43,6%), Новосибирская область (38,5%), Кабардино-Балкария (38,1%), Ивановская область (37,6%), Калининградская область (37,3%), Алтайский край (35,6%), Пензенская область (35,6%), Воронежская область (34,5%), Крым (34,4%) и Ульяновская область (33,7%).
«Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах. Важно, чтобы региональные власти и в дальнейшем были заинтересованы в поддержке и стимулировании роста МСП», – сказал Решетников в рамках всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
В январе газета «Коммерсантъ» сообщала, что деловая активность малого и среднего предпринимательства заметно ослабла за 2024 г. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль, составила 10% (как и в последние четыре года), а доля убыточных выросла до 8% после 5% в 2023 г. Сектор МСП в начале 2024 г. ожидал расширения на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года произошел спад бизнес-активности. Это произошло в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, подорожанием кредитов, снижением потребительской активности и государственной поддержки.