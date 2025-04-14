Доля малого и среднего бизнеса в ВРП достигла максимума с 2019 года

В январе газета «Коммерсантъ» сообщала, что деловая активность малого и среднего предпринимательства заметно ослабла за 2024 г. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль, составила 10% (как и в последние четыре года), а доля убыточных выросла до 8% после 5% в 2023 г. Сектор МСП в начале 2024 г. ожидал расширения на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года произошел спад бизнес-активности. Это произошло в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, подорожанием кредитов, снижением потребительской активности и государственной поддержки.