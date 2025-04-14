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Доля малого и среднего бизнеса в ВРП достигла максимума с 2019 года

Валовая добавленная стоимость превысила 37,6 трлн рублей
Ведомости

Валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 г., превысила 37,6 трлн руб., или 23,9%. Это максимальное значение с 2019 г., сообщил со ссылкой на данные Росстата министр экономического развития России Максим Решетников.

В 2023 г. сектор МСП насчитывал более 6,5 млн действующих компаний. Среди регионов – лидеров по доле малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП): Калмыкия (43,6%), Новосибирская область (38,5%), Кабардино-Балкария (38,1%), Ивановская область (37,6%), Калининградская область (37,3%), Алтайский край (35,6%), Пензенская область (35,6%), Воронежская область (34,5%), Крым (34,4%) и Ульяновская область (33,7%).

«Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах. Важно, чтобы региональные власти и в дальнейшем были заинтересованы в поддержке и стимулировании роста МСП», – сказал Решетников в рамках всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

В январе газета «Коммерсантъ» сообщала, что деловая активность малого и среднего предпринимательства заметно ослабла за 2024 г. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль, составила 10% (как и в последние четыре года), а доля убыточных выросла до 8% после 5% в 2023 г. Сектор МСП в начале 2024 г. ожидал расширения на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года произошел спад бизнес-активности. Это произошло в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, подорожанием кредитов, снижением потребительской активности и государственной поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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