«Коммерсантъ»: деловая активность малого и среднего бизнеса ослабла за 2024 год

Финансовые итоги прошлого года были оценены бизнесом позитивно. В то же время, доля убыточных компаний выросла и каждый четвертый предприниматель допустил вероятность закрытия бизнеса, следует из материала. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль в 2024 г., составила 10% (как и в последние четыре года), доля убыточных компаний, напротив, выросла и составила 8% (после 5% в 2023 г.).