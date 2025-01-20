«Коммерсантъ»: деловая активность малого и среднего бизнеса ослабла за 2024 год
Финансовые итоги прошлого года были оценены бизнесом позитивно. В то же время, доля убыточных компаний выросла и каждый четвертый предприниматель допустил вероятность закрытия бизнеса, следует из материала. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль в 2024 г., составила 10% (как и в последние четыре года), доля убыточных компаний, напротив, выросла и составила 8% (после 5% в 2023 г.).
МСП в начале 2024 г. ожидало расширение на фоне ушедших иностранных компаний, но к середине года произошел спад бизнес-активности. Это произошло в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и снижения потребительской активности на фоне ее повышения. Также подорожали кредиты и снизилась государственная поддержка малых и средних компаний.
В мае прошлого года индекс RSBI находился на уровне 58,1 пункта, в июне снизился до 57,6, в июне – до 55,8, в августе – до 54,7. В декабре 2024 г. индекс RSBI снизился до 52,7 пункта – это минимум с 2023 г.
К 2024 г. в России был отмечен рост малого и среднего бизнеса и появление новых индивидуальных предпринимателей (ИП). Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич тогда говорил, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России достигло 6,3 млн человек и это стало рекордом за всю историю существования реестра МСП.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили в декабре 2023 г., что это произошло на фоне ухода зарубежных компаний, господдержки некрупных компаний.
В августе Минэкономразвития предложило продлить меры поддержки субъектов МСП при выходе на фондовый рынок. Ведомство включило в проектировки федпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» возмещение затрат на листинг, выплату купонного дохода по облигациям и комиссии платформ за размещение. Отмечалось, что в совокупности эти меры позволят бизнесу привлечь от 99,4 млрд до 162,6 млрд руб. через фондовую биржу в 2025–2030 гг.