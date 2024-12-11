Закупки у малого и среднего бизнеса превысили заложенный в нацпроект KPI

Закупки у малого и среднего бизнеса превысили заложенный в нацпроект KPIМСП стали бенефициарами ухода иностранных поставщиков
Объем закупок госкомпаний у малых и средних предприятий (МСП) по итогам реализации профильного нацпроекта более чем в 2 раза превысил показатели 2018 г. и оказался выше обозначенного KPI (7,2 трлн руб.). Это следует из аналитического доклада Корпорации МСП о результатах мероприятий по расширению доступа МСП к закупкам крупнейших заказчиков в период действия нацпроекта (КМСП курирует это направление поддержки бизнеса). Документ есть у «Ведомостей».
В прошлом году объем закупок госкомпаний у МСП (по 223-ФЗ) достиг рекордных 8 трлн руб. За 11 месяцев этого года показатель находится на уровне 7,3 трлн руб. Но годовые данные будут существенно выше, так как на последний месяц года традиционно приходится большой объем закупок со стороны госкомпаний и расчетов за них, сообщил «Ведомостям» представитель КМСП.