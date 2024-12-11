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Закупки у малого и среднего бизнеса превысили заложенный в нацпроект KPI

МСП стали бенефициарами ухода иностранных поставщиков
Яков Тимаков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем закупок госкомпаний у малых и средних предприятий (МСП) по итогам реализации профильного нацпроекта более чем в 2 раза превысил показатели 2018 г. и оказался выше обозначенного KPI (7,2 трлн руб.). Это следует из аналитического доклада Корпорации МСП о результатах мероприятий по расширению доступа МСП к закупкам крупнейших заказчиков в период действия нацпроекта (КМСП курирует это направление поддержки бизнеса). Документ есть у «Ведомостей».

В прошлом году объем закупок госкомпаний у МСП (по 223-ФЗ) достиг рекордных 8 трлн руб. За 11 месяцев этого года показатель находится на уровне 7,3 трлн руб. Но годовые данные будут существенно выше, так как на последний месяц года традиционно приходится большой объем закупок со стороны госкомпаний и расчетов за них, сообщил «Ведомостям» представитель КМСП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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