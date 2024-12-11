Закупки у малого и среднего бизнеса превысили заложенный в нацпроект KPI

В прошлом году объем закупок госкомпаний у МСП (по 223-ФЗ) достиг рекордных 8 трлн руб. За 11 месяцев этого года показатель находится на уровне 7,3 трлн руб. Но годовые данные будут существенно выше, так как на последний месяц года традиционно приходится большой объем закупок со стороны госкомпаний и расчетов за них, сообщил «Ведомостям» представитель КМСП.