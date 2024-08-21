Минэк предложил нарастить поддержку МСП при выходе на фондовый рынок

Минэк предложил нарастить поддержку МСП при выходе на фондовый рынокЭто попытка предложить альтернативу кредитам с господдержкой, считают эксперты
Минэк предложил продлить меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при выходе на фондовый рынок. Министерство включило в проектировки федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» возмещение затрат на листинг, выплату купонного дохода по облигациям и комиссии платформ за размещение. В совокупности эти меры позволят бизнесу привлечь от 99,4 млрд до 162,6 млрд руб. через фондовую биржу в 2025–2030 гг., следует из презентации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (есть у «Ведомостей»).
Федпроект предусматривает два сценария реализации – базовый и консервативный. Целевые показатели в обоих вариантах предполагают привлечение компаниями МСП 87 млрд руб. через выпуск облигаций и 12,4 млрд руб. через выпуск акций. Для выполнения этих целей государство будет компенсировать затраты, связанные с размещением облигаций. Предельный объем помощи – 2,5 млн руб. на листинг и 70% по купонным выплатам. Расходы бюджета на эти цели составят 6 млрд руб. в 2025–2030 гг. в обоих сценариях, следует из материалов.