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Минэк предложил нарастить поддержку МСП при выходе на фондовый рынок

Это попытка предложить альтернативу кредитам с господдержкой, считают эксперты
Яков Тимаков
Расширение мер поддержки субъектов МСП – логичный шаг выстраивания общей системы госстимулирования/ Евгений Разумный / Ведомости

Минэк предложил продлить меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при выходе на фондовый рынок. Министерство включило в проектировки федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» возмещение затрат на листинг, выплату купонного дохода по облигациям и комиссии платформ за размещение. В совокупности эти меры позволят бизнесу привлечь от 99,4 млрд до 162,6 млрд руб. через фондовую биржу в 2025–2030 гг., следует из презентации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (есть у «Ведомостей»).

Федпроект предусматривает два сценария реализации – базовый и консервативный. Целевые показатели в обоих вариантах предполагают привлечение компаниями МСП 87 млрд руб. через выпуск облигаций и 12,4 млрд руб. через выпуск акций. Для выполнения этих целей государство будет компенсировать затраты, связанные с размещением облигаций. Предельный объем помощи – 2,5 млн руб. на листинг и 70% по купонным выплатам. Расходы бюджета на эти цели составят 6 млрд руб. в 2025–2030 гг. в обоих сценариях, следует из материалов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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