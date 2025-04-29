Отключение электричества в Испании может обойтись экономике в 4,5 млрд евро
Масштабное отключение электричества в Испании нанесло серьезный удар по экономике страны: предварительные оценки экспертов указывают на возможные потери от 1 млрд до 4,5 млрд евро, сообщает телерадиокомпания RTVE.
По словам профессора экономики Университета Гранады Франсиско Родригеса, потери в размере 4,5 млрд евро соответствуют полному дневному ВВП страны, однако такой сценарий он называет маловероятным.
Эксперты сходятся во мнении, что реальные убытки, скорее всего, составят от 25 до 50% от суточного ВВП – то есть от 1,1 млрд до 2,25 млрд евро, что эквивалентно 0,05–0,15% годового ВВП.
Особенно сильно пострадала промышленность – второй по значимости сектор экономики Испании. Остановились заводы автопроизводителей Seat, Ebro и Ford, а также нефтеперерабатывающие предприятия Repsol и Petronor.
Наиболее ощутимый ущерб зафиксирован в сфере транспорта: массовые сбои в железнодорожном сообщении и ограничения на работу аэропортов привели к параличу логистики. Тысячи людей были вынуждены добираться домой пешком или оставались ночевать на станциях.
Малые и средние предприятия, составляющие почти 100% производственной структуры страны, также понесли значительные убытки. По оценкам Союза профессионалов и самозанятых работников, предприниматели потеряли в среднем 650 евро за день, а общий ущерб сектора может достичь 1,3 млрд евро.
Пока в некоторых регионах продолжаются проблемы со связью и интернетом, эксперты подчеркивают необходимость в срочной оценке и компенсационных мерах для наиболее пострадавших отраслей.
28 апреля в Испании произошло масштабное отключение электроэнергии. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. В результате были остановлены железнодорожные перевозки и нарушена работа общественного транспорта. МВД Испании на фоне сбоя объявило чрезвычайное положение.
Как предположило Агентство по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), причиной сбоя могли стать резкие скачки напряжения.