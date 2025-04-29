Газета
Телеграм
/ Экономика

Отключение электричества в Испании может обойтись экономике в 4,5 млрд евро

Ведомости

Масштабное отключение электричества в Испании нанесло серьезный удар по экономике страны: предварительные оценки экспертов указывают на возможные потери от 1 млрд до 4,5 млрд евро, сообщает телерадиокомпания RTVE.

По словам профессора экономики Университета Гранады Франсиско Родригеса, потери в размере 4,5 млрд евро соответствуют полному дневному ВВП страны, однако такой сценарий он называет маловероятным.

Эксперты сходятся во мнении, что реальные убытки, скорее всего, составят от 25 до 50% от суточного ВВП – то есть от 1,1 млрд до 2,25 млрд евро, что эквивалентно 0,05–0,15% годового ВВП.

Особенно сильно пострадала промышленность – второй по значимости сектор экономики Испании. Остановились заводы автопроизводителей Seat, Ebro и Ford, а также нефтеперерабатывающие предприятия Repsol и Petronor.

Наиболее ощутимый ущерб зафиксирован в сфере транспорта: массовые сбои в железнодорожном сообщении и ограничения на работу аэропортов привели к параличу логистики. Тысячи людей были вынуждены добираться домой пешком или оставались ночевать на станциях.

Малые и средние предприятия, составляющие почти 100% производственной структуры страны, также понесли значительные убытки. По оценкам Союза профессионалов и самозанятых работников, предприниматели потеряли в среднем 650 евро за день, а общий ущерб сектора может достичь 1,3 млрд евро.

Пока в некоторых регионах продолжаются проблемы со связью и интернетом, эксперты подчеркивают необходимость в срочной оценке и компенсационных мерах для наиболее пострадавших отраслей.

28 апреля в Испании произошло масштабное отключение электроэнергии. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. В результате были остановлены железнодорожные перевозки и нарушена работа общественного транспорта. МВД Испании на фоне сбоя объявило чрезвычайное положение.

Как предположило Агентство по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), причиной сбоя могли стать резкие скачки напряжения.

29 апреля электроснабжение в Испании было восстановлено.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных