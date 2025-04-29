В Испании восстановили работу электроподстанций после сбоя
В Испании полностью восстановлена работа всех электрических подстанций. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес на своей странице в X.
«После напряженной ночи восстановлено 99,95% необходимой потребности в энергии и 100% подстанций», – уточнил Санчес.
Он добавил, что вскоре состоится новое заседание Совета национальной безопасности Испании, на котором будут определены дальнейшие шаги по возобновлению работы электросистемы страны.
28 апреля в Испании произошло масштабное отключение электроэнергии. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. В результате были остановлены железнодорожные перевозки и нарушена работа общественного транспорта. МВД Испании на фоне сбоя объявило чрезвычайное положение. Причины произошедшего еще полностью не установлены, но рассматривается ряд версий.
Как предположило Агентство по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), причиной сбоя могли стать резкие скачки напряжения. Это предположение поддержали испанские власти. При этом оператор энергосети Red Electrica выдвинул гипотезу о влиянии экстремальных погодных условий, включая резкие колебания температуры во внутренних районах страны. Отдельные эксперты не исключили возможность кибератаки, но подтверждений этого пока нет.