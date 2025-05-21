Лихачев: Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства АЭС

2 мая Лихачев сообщал, что компания готова вернуться к строительству Балтийской АЭС в Калининградской области, когда будут соблюдены «определенные» экономические и политические условия. Проект был приостановлен в 2014 г. Объем инвестиций в него предполагался на уровне 5 млрд евро.