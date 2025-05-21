Лихачев: Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства АЭС
«Росатом» потребует от Финляндии возмещения убытков, которые повлекла остановка строительства атомной электростанции «Ханхикиви». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе заседания Совета Федерации.
«Мы сейчас находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют, но не сильно», – сказал Лихачев, назвав решение об остановке строительства политизированным.
По словам гендиректора «Росатома» основные убытки компания понесла в ходе первого этапа строительства и создания проекта.
2 мая Лихачев сообщал, что компания готова вернуться к строительству Балтийской АЭС в Калининградской области, когда будут соблюдены «определенные» экономические и политические условия. Проект был приостановлен в 2014 г. Объем инвестиций в него предполагался на уровне 5 млрд евро.