«Росатом» вернется к проекту Балтийской АЭС «при определенных условиях»

Балтийская АЭС – один из амбициозных проектов «Росатома». Планировалось, что это будет первая станция, построенная в постсоветское время в регионе, где атомной энергетики не было. Ее размещение правительство России согласовало в феврале 2010 г. Первый энергоблок должен был быть построен в Калининградской области до 2016 г., второй – в 2018 г. (оба – по 1150 МВт). Инвестиции предполагались порядка 5 млрд евро. Проект был приостановлен в 2014 г.