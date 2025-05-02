«Росатом» вернется к проекту Балтийской АЭС «при определенных условиях»
«Росатом» ожидает определенных условий, чтобы вернуться к проекту строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС отложенным и ждем той возможности, определенных условий, экономических, политических, когда к нему можно будет вернуться в полном мире», – сказал Лихачев в ходе рабочей поездки в Калининградскую область (цитата по ТАСС).
Властям также предстоит определить «большой» или «малый» формат АЭС. По словам Лихаева, было бы логично, если у региона появится свой атомный источник энергии на столетие вперед.
Балтийская АЭС – один из амбициозных проектов «Росатома». Планировалось, что это будет первая станция, построенная в постсоветское время в регионе, где атомной энергетики не было. Ее размещение правительство России согласовало в феврале 2010 г. Первый энергоблок должен был быть построен в Калининградской области до 2016 г., второй – в 2018 г. (оба – по 1150 МВт). Инвестиции предполагались порядка 5 млрд евро. Проект был приостановлен в 2014 г.