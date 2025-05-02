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«Росатом» вернется к проекту Балтийской АЭС «при определенных условиях»

Ведомости

«Росатом» ожидает определенных условий, чтобы вернуться к проекту строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. 

«Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС отложенным и ждем той возможности, определенных условий, экономических, политических, когда к нему можно будет вернуться в полном мире», – сказал Лихачев в ходе рабочей поездки в Калининградскую область (цитата по ТАСС). 

Властям также предстоит определить «большой» или «малый» формат АЭС. По словам Лихаева, было бы логично, если у региона появится свой атомный источник энергии на столетие вперед. 

Балтийская АЭС – один из амбициозных проектов «Росатома». Планировалось, что это будет первая станция, построенная в постсоветское время в регионе, где атомной энергетики не было. Ее размещение правительство России согласовало в феврале 2010 г. Первый энергоблок должен был быть построен в Калининградской области до 2016 г., второй – в 2018 г. (оба – по 1150 МВт). Инвестиции предполагались порядка 5 млрд евро. Проект был приостановлен в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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