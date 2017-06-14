ВСК присматривается к покупке страховщика

Для финансирования приобретений компания может выпустить облигации на сумму до 30 млрд рублей

Развивать группу планируется как за счет выхода в новые сегменты рынка, так и за счет покупки новых страховщиков. Евгений Разумный / Ведомости

Страховая группа ВСК планирует до 2020 г. нарастить объем собранных страховых премий в 2,2 раза - с 54 млрд руб. по итогам прошлого года до 120 млрд руб. Это предусмотрено обновленной стратегией развития группы, рассказал в среду основной акционер страховщика Сергей Цикалюк. Активы группы должны достигнуть 190 млрд руб.

Развивать группу планируется как за счет выхода в новые сегменты рынка, так и за счет покупки новых страховщиков. «У нас есть предложение, было от региональных страховщиков. Это Урал, это Центральная Россия. Мы присматриваемся, потому что купить-то купить, но нужно купить то, что представляет для нас интерес. С этим пока сложно» , - сообщил бизнесмен.

Покупать компании группа будет за счет заемного капитала. Для его привлечения ВСК еще в феврале 2017 г. зарегистрировала программу выпуска биржевых облигаций на сумму до 30 млрд руб. сроком до 15 лет. В марте 2017 г. в ВСК сообщили о намерении приобрести 100% долей страховой компании «Европлан», сделка уже закрыта, сказал член совета директоров ВСК Сергей Алмазов.

В апреле ВСК привлекла 4 млрд руб. благодаря выпуску биржевых облигаций, их основными покупателями стали Сбербанк, Альфа-банк и МКБ.

Однако новый капитал привлекать на горизонте трех лет группа не планирует. «Нам хватит тех ресурсов, той доходности, которую мы получаем... Проблем с капиталом мы не видим ни по одной компании», - говорит Цикалюк.