Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Депозитарии ответят за инсайд

ЦБ причислит депозитарии к инсайдерам М. Стулов / Ведомости

Центробанк намерен включить в список инсайдеров депозитарии, следует из опубликованного проекта изменений в указание № 3379-у, которое определяет, что именно относится к инсайдерской информации профучастников и кого следует считать инсайдером.