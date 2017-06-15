Рынки
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Депозитарии ответят за инсайд

ЦБ причислит депозитарии к инсайдерам

Участники рынка видят в этом чрезмерное расширение круга инсайдеров

Центробанк намерен включить в список инсайдеров депозитарии, следует из опубликованного проекта изменений в указание № 3379-у, которое определяет, что именно относится к инсайдерской информации профучастников и кого следует считать инсайдером.

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