Единые карты на базе платежной системы «Мир» смогут оформить 2,4 млн петербуржцев
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Выпуск первых единых карт петербуржца (ЕКП) запланирован на 2018 г., карту можно будет использовать для хранения электронной подписи, паспортных данных, полиса ОМС, СНИЛСа и другой идентификационной информации, для получения государственной социальной помощи и в качестве проездного билета, сообщила пресс-служба администрации. Минимальный плановый объем эмиссии ЕКП – 2,4 млн шт., в том числе 2 млн льготников, сообщил источник, знакомый с проектом. Карту сможет оформить любой желающий петербуржец, уточнил он. По данным Петростата на начало 2017 г., в Петербурге проживает 5,28 млн человек. ЕКП будут выпускаться на базе национальной платежной системы «Мир», Смольный и ЦБ договорились об этом летом 2016 г. Комитет по экономической политике и готовит проект постановления, в котором будут определены требования к банку-эмитенту и порядок заключения соглашений с ним, сообщил представитель комитета. В бюджете Петербурга на 2016 г. на создание ЕКП было выделено 197 млн руб. Карты жителя на базе платежной системы «Мир» уже выпускаются, например, в Москве (эмитенты – ВТБ, МИБ), Башкирии («Уралсиб»), на Дальнем Востоке (банк «Восточный»), в городах Миассе и Златоусте (Челябинвестбанк), говорит представитель НСПК.
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