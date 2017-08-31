Банки
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Гадание на картах

Единые карты на базе платежной системы «Мир» смогут оформить 2,4 млн петербуржцев

Эмиссия начнется не раньше 2018 года

Выпуск первых единых карт петербуржца (ЕКП) запланирован на 2018 г., карту можно будет использовать для хранения электронной подписи, паспортных данных, полиса ОМС, СНИЛСа и другой идентификационной информации, для получения государственной социальной помощи и в качестве проездного билета, сообщила пресс-служба администрации. Минимальный плановый объем эмиссии ЕКП – 2,4 млн шт., в том числе 2 млн льготников, сообщил источник, знакомый с проектом. Карту сможет оформить любой желающий петербуржец, уточнил он. По данным Петростата на начало 2017 г., в Петербурге проживает 5,28 млн человек. ЕКП будут выпускаться на базе национальной платежной системы «Мир», Смольный и ЦБ договорились об этом летом 2016 г. Комитет по экономической политике и готовит проект постановления, в котором будут определены требования к банку-эмитенту и порядок заключения соглашений с ним, сообщил представитель комитета. В бюджете Петербурга на 2016 г. на создание ЕКП было выделено 197 млн руб. Карты жителя на базе платежной системы «Мир» уже выпускаются, например, в Москве (эмитенты – ВТБ, МИБ), Башкирии («Уралсиб»), на Дальнем Востоке (банк «Восточный»), в городах Миассе и Златоусте (Челябинвестбанк), говорит представитель НСПК.

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