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Александр Осипович|Деннис Берман
Рынки
Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Биржа без спекулянтов

Новая биржа хочет изменить фондовый рынок

Выходцы из Кремниевой долины стремятся вознаградить долгосрочных инвесторов

Фондовый рынок вынуждает компании уделять слишком много внимания краткосрочным результатам, жалуются представители Кремниевой долины. Поэтому такие люди, как венчурный инвестор Марк Андриссен и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман, поддерживают новую модель корпоративного управления и инвестирования с помощью новой Долгосрочной фондовой биржи (Long-Term Stock Exchange – LTSE).

Инвесторов на Уолл-стрит «не волнуют виртуальная реальность, самоуправляемые автомобили или долгосрочная стратегия» компаний, утверждает Маргит Веннмахерс, партнер Andreessen Horowitz. Но изменить это можно с помощью биржи, поощряющей долгосрочное мышление, считает основатель и гендиректор LTSE Эрик Рис. Ее ключевая особенность – чем дольше инвестор владеет акциями, тем больше у него будет голосов. Компании с листингом на LTSE должны будут использовать такую систему, а также следовать другим правилам. Например, они не смогут привязывать размер вознаграждения топ-менеджеров к финансовым результатам за срок менее года. Если топ-менеджеры получат в качестве бонуса пакет акций компании, то не смогут полностью продать его минимум пять лет.

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