Новая биржа хочет изменить фондовый рынок
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Фондовый рынок вынуждает компании уделять слишком много внимания краткосрочным результатам, жалуются представители Кремниевой долины. Поэтому такие люди, как венчурный инвестор Марк Андриссен и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман, поддерживают новую модель корпоративного управления и инвестирования с помощью новой Долгосрочной фондовой биржи (Long-Term Stock Exchange – LTSE).
Инвесторов на Уолл-стрит «не волнуют виртуальная реальность, самоуправляемые автомобили или долгосрочная стратегия» компаний, утверждает Маргит Веннмахерс, партнер Andreessen Horowitz. Но изменить это можно с помощью биржи, поощряющей долгосрочное мышление, считает основатель и гендиректор LTSE Эрик Рис. Ее ключевая особенность – чем дольше инвестор владеет акциями, тем больше у него будет голосов. Компании с листингом на LTSE должны будут использовать такую систему, а также следовать другим правилам. Например, они не смогут привязывать размер вознаграждения топ-менеджеров к финансовым результатам за срок менее года. Если топ-менеджеры получат в качестве бонуса пакет акций компании, то не смогут полностью продать его минимум пять лет.
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