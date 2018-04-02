Национальная система платежных карт зарабатывает на международных конкурентах
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Чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») по РСБУ в прошлом году выросла на 27% – с 2,6 млрд руб. в 2016 г. до 3,3 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании. Основной источник прибыли НСПК – платежи международных платежных систем за обработку внутрироссийских транзакций.
В 2014 г., после того как Visa и Mastercard из-за санкций отключили карты ряда российских банков, был принят закон, обязывающий иностранные платежные системы передать трафик в НСПК. Ее услуги не бесплатны: в 2017 г. НСПК получила за обработку транзакций 7,34 млрд руб. против 6 млрд руб. годом ранее.
Сколько заплатила каждая из систем, НСПК не раскрывает. Но почти все 7,3 млрд руб. могли быть получены от Visa и Mastercard: на остальных – JCB, American Express, China Union Pay – приходится около 1% выпущенных в России карт.
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