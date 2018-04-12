Рубль отыграл почти половину падения с начала недели

Официальный курс Центробанка на 13 апреля составляет 62,07 руб. за доллар и 76,76 руб. за евро Евгений Разумный / Ведомости

Российский рубль продолжает укрепляться на торгах Московской биржи в четверг. К 16.30 мск курс доллара снизился на 1,15% к закрытию предыдущих торгов, до 61,9 руб./$, курс евро – на 1,7% до 76,16 руб. после максимальных за многие месяцы значений вторника. Тогда американская валюта пробила отметку в 65 руб., а цена на европейскую достигала 80,5 руб.

Рубль отыграл почти половину падения за понедельник – вторник. На закрытии торгов в пятницу доллар стоил почти 58,2 руб., евро – 71,4 руб. В тот день США объявили о новых санкциях против российских чиновников, бизнесменов и связанных с ними компаний – это, а также обострение ситуации в Сирии спровоцировало в понедельник обвал российского фондового рынка и ослабление рубля.

Официальный курс Центробанка на 13 апреля составляет 62,07 руб. за доллар и 76,76 руб. за евро. ЦБ пока не видит причин вмешиваться в ситуацию на валютном рынке и проводить интервенции, говорила во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Рубль укрепляется с вечера среды благодаря росту цен на нефть и смягчению риторики президента США Дональда Трампа – после совета России готовиться к отражению ракетной атаки на Сирию американский лидер призвал остановить гонку вооружений. По мнению аналитика УК «Альфа-капитал» Дарьи Желанновой, поддержку курсу оказали и заявления Минфина о приостановке покупки валюты.

Начальник отдела операций на валютных рынках Росевробанка Роман Фролов полагает, что фундаментальные уровни курса рубля – 59–61 руб./$, национальная валюта может вернуться к этой отметке в течение нескольких недель при отсутствии внешнеполитических потрясений.

Из-за того что рубль бы сильно перепродан вчера, часть спекулянтов сегодня продают валюту, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. Он ожидает сохранения повышенного спроса на наличную валюту, особенно евро. На фондовом рынке игроки скорее всего не захотят оставлять длинные позиции в рублях и рублевых инструментах на выходные, поскольку вероятность появления плохих новостей в это время высока, прогнозирует Ващенко: поэтому в пятницу во второй половине дня вероятно снижение рынка и ослабление рубля, возможно, до отметок 64-65 руб. за доллар.