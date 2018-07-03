Статья опубликована в № 4600 от 03.07.2018 под заголовком: Центробанк напомнил о справедливости

Центробанк напомнил о справедливости

ЦБ грозит «Открытие холдингу» банкротством, если тот не вернет 335 млрд руб. долга. Активов у холдинга осталось намного меньше
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ЦБ может запустить процедуру банкротства «Открытие холдинга», если тот не погасит задолженность перед банками группы «Открытие» на 335 млрд руб., заявил в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. Из чего сложилась эта задолженность, он не объяснил; ЦБ на запрос не ответил.

«Открытие холдинг» должен банкам группы «Открытие» 161,4 млрд руб. по кредитам и 162 млрд руб. по облигациям, сообщил представитель холдинга. Банк «ФК Открытие» – один из крупнейших держателей бондов холдинга: в прошлом году он реструктурировал 15 выпусков на 249 млрд руб.

ЦБ считает, что «Открытие холдинг» также должен 28 млрд руб. по кредиту, привлеченному в 2015 г. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на санацию банка «Траст». Его срок истекает в 2021 г., но, после того как «Траст» вместе с «ФК Открытие» отошел в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), АСВ потребовало вернуть заем досрочно.

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