Российский офис BDO перестанет быть частью глобальной сети

По словам гендиректора «БДО Юникон», данное решение укладывается в логику последних инициатив правительства по регулированию рынка аудиторских услуг, хотя и в текущих условиях группа «БДО Юникон» соответствовала требованиям законодательства. «Российский и глобальный офис BDO искали путь, как продолжать взаимодействие в будущем с учетом текущих законодательных трендов, направленных на ограничение работы иностранных аудиторов, импортозамещение и противодействие международным санкциям, так как в России BDO присутствует уже 20 лет», – отметил Погуляев. Он подчеркнул, что компания принадлежит российским акционерам, принимавшим участие в ее развитии более 30 лет. Сменится и юридическое название: вместо «БДО Юникон» группа вернется к историческому имени «Юникон» с указанием о членстве в глобальном альянсе BDO. Компания уже сменила юридическое наименование с АО «БДО Юникон» на АО «Юникон», следует из данных СПАРК. Ставка на собственную торговую марку и юридическую независимость от международной сети с сохранением глобальных партнерских связей становится стратегическим ориентиром, отметил Погуляев. По его словам, изменения начнут действовать с 1 октября.