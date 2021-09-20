Российский офис BDO перестанет быть частью глобальной сети«БДО Юникон» вернется к прежнему названию из-за риска конфликта интересов
Одна из крупнейших аудиторских компаний в России – группа «БДО Юникон» перестанет быть частью сети BDO Global, рассказал «Ведомостям» гендиректор «БДО Юникон» Владислав Погуляев. По его словам, это произошло из-за потенциального конфликта интересов: BDO Global стала глобальным аудитором немецкой IT-компании SAP, в то время как российская «БДО Юникон» является технологическим парнером SAP в России. В данной ситуации может нарушаться принцип независимости аудитора, пояснил Погуляев.
Сотрудничество с BDO продолжится, но в другом формате, говорит Погуляев: «Юникон» будет не членом сети, а получит статус участника глобального альянса. Это позволит сохранить все преимущества участия в международной сети, а именно право пользоваться интеллектуальными ресурсами: методологией и глобальной базой знаний, специальными аудиторскими IT-приложениями, перечисляет Погуляев. Сама сеть BDO больше не сможет получать от взаимных проектов прежний размер платежей и вознаграждение от передачи клиентов в Россию. Это соответствует требованиям независимости, добавил он.
По словам гендиректора «БДО Юникон», данное решение укладывается в логику последних инициатив правительства по регулированию рынка аудиторских услуг, хотя и в текущих условиях группа «БДО Юникон» соответствовала требованиям законодательства. «Российский и глобальный офис BDO искали путь, как продолжать взаимодействие в будущем с учетом текущих законодательных трендов, направленных на ограничение работы иностранных аудиторов, импортозамещение и противодействие международным санкциям, так как в России BDO присутствует уже 20 лет», – отметил Погуляев. Он подчеркнул, что компания принадлежит российским акционерам, принимавшим участие в ее развитии более 30 лет. Сменится и юридическое название: вместо «БДО Юникон» группа вернется к историческому имени «Юникон» с указанием о членстве в глобальном альянсе BDO. Компания уже сменила юридическое наименование с АО «БДО Юникон» на АО «Юникон», следует из данных СПАРК. Ставка на собственную торговую марку и юридическую независимость от международной сети с сохранением глобальных партнерских связей становится стратегическим ориентиром, отметил Погуляев. По его словам, изменения начнут действовать с 1 октября.
В апреле правительство решило ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских «дочек» к информации отечественных компаний, выпустив постановление № 622 «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору». Под ограничение попали банки, специализированные депозитарии и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, занимающиеся инвестированием средств пенсионных накоплений, микрофинансовые компании, клиринговые фирмы, а также торговые сети.
BDO Global – это объединение компаний по всему миру, которые являются независимыми юридическими лицами и оказывают услуги в области аудита и консалтинга. На конец 2020 г. глобальная сеть BDO стабильно сохраняет 5-е место в мире после большой четверки аудиторов по выручке, согласно ежегодному исследованию International Accounting Bulletin. По итогам 2020 г. выручка выросла на 7,8% и превысила $10,3 млрд. Ключевым направлением деятельности BDO остается аудит и сопутствующие услуги (42% выручки). BDO присутствует в 167 странах, основной вклад в бизнес приносят офисы в Северной и Южной Америке (53%).
В России сеть BDO начала вести свою деятельность с 2003 г. под названием «БДО Юникон». Компания занимает 5-е место после большой четверки в рейтинге крупнейших аудиторских групп RAEX по итогам 2020 г. Выручка российского офиса от аудита и консалтинга за 2020 г. составила 5,3 млрд руб., сократившись на 3,6% относительно предыдущего года. Российский офис группы состоит из нескольких юридических лиц (аудит, консалтинг), в каждом из которых акционерами являются физлица – граждане России.
Перестройка структуры бизнеса вряд ли продиктована исключительно конфликтом интересов, предполагает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его оценке, причиной могли послужить также ограничения для иностранных аудиторских компаний. Изменения вряд ли повлияют на авторитет компании, считает генеральный директор саморегулируемой ассоциации аудиторов «Содружество» Ольга Носова, клиенты, которые хорошо знают аудиторов «БДО Юникон», продолжат с ними сотрудничать.