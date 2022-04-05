Рынок и власти вновь заговорили о необходимости создать фонд страхования инвестиций

Участники фондового рынка и власти вновь заговорили о необходимости создания системы страхования инвестиций граждан на фоне того, как клиенты российского брокера «Универ капитал» пострадали из-за принудительной продажи бумаг Московской биржей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 г., но застрял на втором чтении. Закон будет «интенсивно» рассматриваться из-за актуальной необходимости привлечь инвесторов на фондовый рынок, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Скорее всего, законопроект проскочит в весеннюю сессию, однако в нем возможны существенные изменения касательно размера компенсаций», – отметил он, не уточнив размер обсуждаемых сумм.