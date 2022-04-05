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Рынок и власти вновь заговорили о необходимости создать фонд страхования инвестиций

Забытый законопроект могут принять в весеннюю сессию
Софья Шелудченко
Больший размер выплаты может повлечь за собой рост страховых взносов / Евгений Разумный /Ведомости

Участники фондового рынка и власти вновь заговорили о необходимости создания системы страхования инвестиций граждан на фоне того, как клиенты российского брокера «Универ капитал» пострадали из-за принудительной продажи бумаг Московской биржей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 г., но застрял на втором чтении. Закон будет «интенсивно» рассматриваться из-за актуальной необходимости привлечь инвесторов на фондовый рынок, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Скорее всего, законопроект проскочит в весеннюю сессию, однако в нем возможны существенные изменения касательно размера компенсаций», – отметил он, не уточнив размер обсуждаемых сумм.

Сейчас инвестиции граждан в фондовый рынок в отличие от денег на депозитах никак не защищены от таких случаев, как, например, банкротство брокера или потеря лицензии. При наступлении такого страхового случая у банка гражданам возвращается за счет денег Агентства по страхованию вкладов (АСВ) до 1,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных